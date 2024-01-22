После выхода картины "Чувства Анны" зрители разделились на два лагеря. Многие восхитились раскрепощенностью главной героини. В то же время нашлись те, кто посчитал, что звезде следует быть более скромной в своем возрасте. К слову, актрисе 50 лет. На днях Анна Михалкова рассказала, почему стала принимать участие в постельных сценах.

Как оказалось, актриса абсолютно адекватно относится к критике в свой адрес. Ее абсолютно не волнует мнение злопыхателей, поэтому она спокойно демонстрирует свой несовершенный внешний вид. Анна Михалкова заявила, что решилась показать обнаженное тело только тогда, когда ей исполнилось 50 лет.

"По поводу обнаженных сцен – надо было, конечно, дожить до почти 50 лет, чтобы наконец-то на это решиться", – отметила главная героиня фильма "Чувства Анны".

Анна Михалкова не исключает, что вскоре ее можно будет увидеть в еще более откровенных образах. Однако актриса не планирует переступать через моральные границы. В фильме "Чувства Анны" она позволила себе раздеться в кадре, чтобы передать настроение и состояние, которое переживает ее героиня.

Стоит отметить, что многие воздыхатели ценят то, что актриса не стесняется показывать себя такой, какая она есть. Однажды поклонница подошла к знаменитости и призналась, что ей нравится ее неброская внешность.

"Вы даете нам надежду на то, что мы тоже можем существовать", – откровенно призналась девушка актрисе.

Анна Михалковой оценила такой комплемент в свою сторону. Она отметила, что радуется тому, что зрители ассоциируют ее с собой.

Ранее "Клео.ру" рассказали о сериале с участием Анны Михалковой.