Чехова рассказала, какие отношения у ее сына с новой супругой Баблишвили

Популярная ведущая разошлась с бывшим супругом более пяти лет назад. Звезда признавалась, что со временем у нее пропали чувства. Однако экс-возлюбленные продолжают общаться. Еще в браке у них появился наследник, воспитанием которого они занимаются вместе. На днях Анфиса Чехова рассказала, рассказала, какие отношения у ее сына с новой супругой Баблишвили.

Избранницу Гурама Баблишвили довольно часто сравнивают с телеведущей. По словам Анфисы Чеховой, у них сложились хорошие взаимоотношения с супругой бывшего мужа. Правда, лично они не знакомы, но общаются по переписке. Более того, девушка с теплом относится к сыну знаменитости Соломону, который довольно часто навещает новую семью отца в Грузии.

"Она очень хорошо относится к моему сыну...Он сказал: «Хорошо, что у меня две мамы: Юля и ты»", – поделилась Анфиса Чехова.

Для многих телеведущая служит примером для подражания. Артистку любят за ее осознанность и рассудительность. На днях знаменитость заявила, что не считает правильным расставаться с любимым мужчиной, если он однажды имел связь с какими-то девушками. По мнению звезды, в этом нет ничего такого, "если он удовлетворяет тебя по всем параметрам". А измены бывшего супруга Анфиса Чехова оправдывает тем, что живет по принципу – "ничего в этом мире ей не принадлежит".

Ранее "Клео.ру" писали, что Анфиса Чехова рассказала о мужчине своей мечты.