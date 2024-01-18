Личная жизнь популярного певца зачастую становится предметом обсуждения общественности. Как известно, сейчас артист живет один и вовсе не переживает по этому поводу. Наоборот, ему даже нравится это. Более того, в недавнем интервью Николай Басков признался, что его устраивает гостевой брак.

Артист заявил, что такая форма отношений для него наиболее подходящая. Николай Басков отметил, что на данный момент не представляет свою жизнь в одном пространстве с кем-то. Последние официальные отношения у музыканта закончились пять лет назад, и с того момента он живет один. Более того, у певца очень плотный график, поэтому посвящать себя любимого кому-то пока времени нет.

Также артист рассказал, какие девушки его привлекают. По словам ведущего, ему очень важно, чтобы девушка эмоционально подпитывала его. Более того, Николай Басков способен как быстро влюбиться, так и стремительно потерять интерес. Для него важно, чтобы девушка была обладательницей непростого характера. Ему нравится добиваться своих возлюбленных. Исполнитель хита "Я буду руки твои целовать" признался, что ему довольно часто попадались красивые, но простые женщины. Однако с такими ему становится быстро неинтересно.

Ранее "Клео.ру" писали, что Николаю Баскову пришлось брать кредит на дорогой ремонт.