23 года без любимой Наташи: как сложилась жизнь Игоря Николаева

Многие звезды российского шоу-бизнеса поздравили мэтра музыкальной индустрии с днем рождения. Среди них отметилась жена именинника Юлия Проскурякова. Супруга оставила искренние пожелания, подчеркнув, что здоровье является самым важным. Теплые поздравления Игорь Николаев также получил от таких известных личностей, как Иосиф Пригожин, Владимир Левкин, Алсу...

Бывшая жена артиста тоже не осталась в стороне в этот особенный день. Одно из самых животрепещущих поздравлений опубликовала в соцсети Наташа Королева. Текст она сопроводила эмодзи в виде поцелуя.

"С днем рождения, Маэстро! Только здоровья! Все остальное у тебя есть: любовь близких, уважение коллег, преданность зрителей", – такого комментария от экс-партнерши удостоился Игорь Николаев.





А ведь когда-то у "дельфина" и "русалки" была настоящая любовь. Игорь Николаев и Наташа Королева разделяли как личные, так и творческие аспекты отношений. Они прожили в совместном браке десять лет.

Однако со временем союз украинской красавицы и сахалинского гения дал трещину. Наташа Королева была верной женой, в то время как Игорь Николаев не избегал общества женщин.

Красивая пара распалась 23 года назад. Как сложилась жизнь артиста за это время?

После разрыва с исполнительницей хита "Желтые тюльпаны" Игорь Николаев снова женился, на этот раз его избранницей стала Юлия Проскурякова. Сейчас она известна как российская поп-певица и актриса. В 2024 году семейная чета должна отметить агатовую свадьбу (14 лет брака). По сегодняшний день они влюблены друг в друга и счастливы в отношениях.





В 2015 году жизнь Игоря Николаева озарилась новым счастьем – он вновь испытал радость отцовства. Юлия Проскурякова родила композитору дочь. Девочке дали имя Вероника, что стало данью уважения к одной из любимых песен Игоря, исполненной легендарной группой ВИА "Песняры".

15 сентября 2023 года состояние здоровья композитора знаменитого музыканта резко ухудшилось из-за сердечного приступа, что потребовало немедленной госпитализации. Ранее, в начале этого же года, Игорь Николаев уже сталкивался с проблемами с сердцем, и в январе ему были установлены стенты, что временно стабилизировало его состояние. Неудивительно, что и Наташа Королева, и Юлия Проскурякова желают маэстро одного – здоровья.

Со временем Игорь Николаев стал более успешным в карьере. Хотя сплетники поговаривают, что именно воспоминания о Наташе Королевой являются источником его вдохновения.

К своему 64-летию композитор достиг небывалых высот, вот уже 23 года он как-то справляется без любимой Наташи. Игорь Николаев – прилежный семьянин, а за его плечами потрясающая история любви о "дельфине" и "русалке", которые не пара.