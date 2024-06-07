61-летняя королева рок-н-ролла Жанна Агузарова объявила о возвращении на сцену

Жанна Агузарова неожиданно пропала со сцены. В последний раз с микрофоном в руках ее видели два года назад. Многие поговаривали, что королева рок-н-ролла, как и некоторые другие звезды, сбежала из России. Однако оказалось, что артистка не закончила карьеру, а ненадолго приостановила, чтобы сделать новый рывок. Она занималась творчеством и экспериментировала с внешностью.

Сегодня стало известно, что поклонники снова смогут увидеть певицу на сцене 14 июня. Агузарова станет специально приглашенным гостем "Премии МУЗ-ТВ 2024". Организаторы отмечают, что исполнительница хита "Старый отель" станет украшением мероприятия.

"Агузарова на сто пятьдесят процентов будет украшением и изюминкой шоу", – заявил гендиректор телеканала.

Подробности возвращения Агузаровой пока не разглашаются, однако организаторы уверены, что это будет феерично. К слову, в этот же день на сцену выйдет и Лолита Милявская, которая до сих пор не может оправиться от последствий "голой" вечеринки.

Напомним, в конце прошлого года 60-летняя певица посетила мероприятие Насти Ивлеевой, дресс-кодом которого было "минимум одежды". После того, как кадры с полуобнаженными звездами попали в Сеть, артистов раскритиковали и закрыли им дорогу на сцену. Долгое время Лолита была без работы, а затем стала ведущей популярного телешоу. А вот выступление на премии станет для нее первым концертом с момента "отмены".

Ранее в Сети обсуждали скорую свадьбу оскандалившейся Насти Ивлеевой, которая совсем недавно стала появляться в обществе снова.