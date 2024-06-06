41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо"

Известная российская исполнительница Сати Казанова впервые вышла замуж в 2017 году. Избранником артистки стал фотограф из Италии Стефано Тиоццо. Долгое время исполнительница хита "До рассвета" не могла забеременеть. И вот спустя семь лет певица все же станет мамой.

Радостную новость Сати сообщила в своем блоге. Она поделилась эффектным видео, на котором продемонстрировала уже заметно округлившийся животик.

"Очень долгожданное и вымоленное чудо. И дар. Когда-нибудь, возможно, я напишу книгу о том, как все было…А пока просто пожелайте нам здоровья и сил", – сообщила будущая мама.





Для многих поклонников певицы ее беременность – не новость. Слухи о том, что звезда в положении, ходят уже несколько недель. Сначала артистка просто появлялась в мешковатой одежде, которая скрывала ее живот, а недавно выложила видео, на котором внимательные фанаты рассмотрели изменившуюся фигуру звезды.

К слову, недавно стало известно, что Сати Казанова официально изменила фамилию. Теперь в паспорте певицы значится Сати Тиоццо. Это стало известно из судебных документов, которые попали в Сеть после скандала с деньгами из-за отмененного после трагедии в "Крокусе" концерта. Артистку обвинили в том, что она требует крупную сумму за сорванное выступление, однако, по словам самой Сати, все было иначе, и ее оболгали. Теперь беременная певица вынуждена судиться.