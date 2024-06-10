"Голая" вечеринка ничему не научила: Ивлеева снова выставила напоказ пошлости

Не прошло и месяца, как Настя Ивлеева вернулась в публичное пространство после длительной "отмены и травли за "голую" вечеринку, которую она закатила перед Новым годом. Тогда в немилости оказались многие знаменитости, пришедшие в клуб в весьма откровенных нарядах. В числе столкнувшихся с критикой и сама зачинщица вакханалии. Однако, судя по всему, этот опыт ничему не научил блогершу, и, не успев вернуться в свет, она снова начала сыпать пошлостями.

На днях состоялось открытие лапшичной, соучредителем и лицом которой стала Ивлеева. Свое новое заведение блогерша активно рекламирует в своих социальных сетях. Общественники обратили внимание на слоган "Suck it", который в переводе с английского гласит: "Соси это". На открытии шеф-повар заявил, что речь идет о втягивании лапши вместе с бульоном. При этом в названии ресторана имеется слово "nudles", которого не существует, однако оно созвучно с "nudes", что переводится как "голые".





Из-за этого общественники "Сорок Сороков" подали на Ивлееву жалобу в ФАС. Они считают, что такая реклама непозволительна и ее необходимо запретить.

Ранее с волной критики столкнулась Ольга Бузова, которая осудила Настю Ивлееву за "голую" вечеринку. Артистка вышла на сцену в откровенном наряде на мероприятии в Уфе. Концерт прошел в День защиты детей, и за полуобнаженной звездой наблюдали несовершеннолетние.