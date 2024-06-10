Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Гримерша Заворотнюк заявила, что давно видела сигналы рака у актрисы Гримерша Заворотнюк заявила, что давно видела сигналы рака у актрисы Снова станет мамой: Анджелина Джоли поразила поклонников новостями о личной жизниСнова станет мамой: Анджелина Джоли поразила поклонников новостями о личной жизни "Никто не заподозрил": Заворотнюк мучилась от сильной боли на глазах у публики"Никто не заподозрил": Заворотнюк мучилась от сильной боли на глазах у публики Тайного мужа Заворотнюк раскрыли: больше нет смысла скрыватьТайного мужа Заворотнюк раскрыли: больше нет смысла скрывать

Лента новостей

Понедельник 10 июня

13:38Дочь Бородиной осталась одна в свой день рождения: бросили и мать, и отец 12:22"Голая" вечеринка ничему не научила: Ивлеева снова выставила напоказ пошлости 11:03Сергей Соседов довел до слез солистку группы "Стрелки" 10:3164-летний Дибров заговорил о любовнике своей молодой супруги: "Я допускаю" 09:55Дочь объявившей о разводе Алсу публично разрыдалась и выдала всю правду 09:20Выгнавший малолетних детей за границу Киркоров сделал шокирующее заявление: "Это мой дом" 08:43Слепла и прикладывалась к бутылке: вот что происходило с Заворотнюк перед болезнью 04:26Володина поделилась прогнозом для родившихся в 1976-1977 годах людей 01:15Дочь Заворотнюк рассказала о мистике после смерти матери 22:01Гороскоп для женщины Стрелец на август 2024 года 21:04"Меня объявили в розыск": Екатерина Волкова вышла на связь с важным сообщением 18:01Сначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева 15:11Мария Порошина тайно вышла замуж: об этом проговорился ее бывший 11:09Михайлов наотрез отказался выступать со Шнуровым: причина конфликта 06:18"Многое себе испортил": Шаляпин разочарован своей карьерой 03:28"Выступать на улицах": Чеботина высказалась о завершении концертной деятельности 00:04Уже в июне: Ольга Бузова планирует улететь из России 20:37Гороскоп для женщины Скорпиона на август 2024 года 18:21Может не вернуться на сцену: Селин Дион страдает из-за тяжелого заболевания 15:34Как правильно посадить тыкву семенами в открытый грунт: советы и рекомендации 15:29Дети Полины Гагариной пошли по ее стопам 12:37Каковы шансы Кологривого сыграть Жириновского в новом сериале? 09:09Почему появляются язвы во рту: причины и способы лечения 04:43Счастье уже близко: эти 3 знаки зодиака встретят свою любовь в июне 01:36Дважды развелась и страшно располнела: вот как сейчас живет пропавшая с экранов звезда "Маргоши" 22:11Вот что заставляет Боню часто менять мужчин: развита "внутренняя женщина" 21:33"Конкурентка": Алена Блин считает себя круче Ксении Собчак 21:07Гагарина отказалась называть Градского наставником: Не думаю, что могу 20:53Сбросила 30 кг: Гагарина раскрыла секрет ее стремительного похудения 20:07"Я - Пелагея": певица возмущена ошибкой организаторов ПМЭФ 19:13Волочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 18:08Борющаяся с зависимостью певица МакSим предстала в непривычном для публики виде 16:49"Петр бы этого не допустил": родные Заворотнюк выступили с важным заявлением 16:40Как приготовить салат с грибами и курицей: простой и вкусный рецепт 14:42Стриженова на эмоциях высказала все что думает о своем муже: не стала сдерживаться 13:4061-летняя королева рок-н-ролла Жанна Агузарова объявила о возвращении на сцену 12:35Жена Джигана заявила о пятой беременности: "Еще одну" 11:19Экс-возлюбленный Заворотнюк Сергей Жигунов простился с ней тайно 10:48Дмитрий Маликов представил молодую невесту, ровесницу дочери: "Это любовь" 10:07В Сети обсуждают скорую свадьбу оскандалившейся Ивлеевой 09:43Гороскоп для женщины Весы на август 2024 года 09:25С двумя мужчинами одновременно: узнавшая о свадьбе Харламова Асмус пустилась во все тяжкие 08:38Всплыла правда о романе Мии Бойки с женатым любовником: больше не скрыть 04:1257-летняя Штурм устроила пикантную фотосессию на пляже: "Песок заваливался во все дырочки" 01:41Время еще есть: нутрициолог рассказал, как быстро похудеть к пляжному сезону 22:29"Нет искренности": вот почему у Ивлеевой нет друзей в шоу-бизнесе 22:03Клава Кока улетела из России после скандала 21:05"В колхозе девки лучше поют": у чахнущей без России Лободы проблемы с голосом 20:33Отдых в летней столице: рейтинг отелей в Сочи 20:07Гарик Харламов женился в третий раз
1370
800
true

"Голая" вечеринка ничему не научила: Ивлеева снова выставила напоказ пошлости

Звезда "Орла и решки" в очередной раз оскандалилась.

Не прошло и месяца, как Настя Ивлеева вернулась в публичное пространство после длительной "отмены и травли за "голую" вечеринку, которую она закатила перед Новым годом. Тогда в немилости оказались многие знаменитости, пришедшие в клуб в весьма откровенных нарядах. В числе столкнувшихся с критикой и сама зачинщица вакханалии. Однако, судя по всему, этот опыт ничему не научил блогершу, и, не успев вернуться в свет, она снова начала сыпать пошлостями. 

На днях состоялось открытие лапшичной, соучредителем и лицом которой стала Ивлеева. Свое новое заведение блогерша активно рекламирует в своих социальных сетях. Общественники обратили внимание на слоган "Suck it", который в переводе с английского гласит: "Соси это". На открытии шеф-повар заявил, что речь идет о втягивании лапши вместе с бульоном. При этом в названии ресторана имеется слово "nudles", которого не существует, однако оно созвучно с "nudes", что переводится как "голые". 

Настя Ивлеева. Фото: соцсети/@_agentgirl_

Из-за этого общественники "Сорок Сороков" подали на Ивлееву жалобу в ФАС. Они считают, что такая реклама непозволительна и ее необходимо запретить. 

Ранее с волной критики столкнулась Ольга Бузова, которая осудила Настю Ивлееву за "голую" вечеринку. Артистка вышла на сцену в откровенном наряде на мероприятии в Уфе. Концерт прошел в День защиты детей, и за полуобнаженной звездой наблюдали несовершеннолетние. 

10 июня 2024, 12:22
Настя Ивлеева. Фото: скриншот YouTube /@sobchak
Елизавета Федорова
Telegram ✓ Надежный источник

61-летняя королева рок-н-ролла Жанна Агузарова объявила о возвращении на сцену

61-летняя королева рок-н-ролла Жанна Агузарова объявила о возвращении на сцену
Стало известно, когда артистка выступит перед россиянами.

41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо"

41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо"
Артистка показала округлившийся живот и заявила, что ждет первенца.

С Николая Дроздова требуют 9 млн рублей за "В мире животных"

С Николая Дроздова требуют 9 млн рублей за "В мире животных"
Ученый был ведущим передачи в период с 1977 по 2018 годы.

Скончалась звезда сериала "Великолепный век" Фатма Каранфиль

Скончалась звезда сериала "Великолепный век" Фатма Каранфиль
Актриса была больна раком.

Вечеринка в кубинском стиле: в Москве прошла презентация нового напитка

Вечеринка в кубинском стиле: в Москве прошла презентация нового напитка
Danza del Fuego - уникальный проект по выпуску кубинского рома

В Москве стартовали съемки "Чебурашки-2"

В Москве стартовали съемки "Чебурашки-2"
Продолжение популярного фильма россияне увидят через 2 года.

Выбор читателей

02/05Чтв"Пока, неудачники!": улетевшая за границу Волочкова матом обругала россиян 28/04ВскПочему на самом деле Галкин пытается избавиться от статуса иноагента 27/04СбтМуцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно" 29/04ПндЗвезда "Битвы экстрасенсов" объяснила пророческий талант Жириновского 27/04СбтМило улыбались и сияли от счастья: Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем на вечеринке 28/04Вск"Это так подло": Поплавская охаяла принесшую публичные извинения Алсу