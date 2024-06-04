В Москве стартовали съемки "Чебурашки-2"

Фильм "Чебурашка", который вышел в прокат в 2022 году, стал самым кассовым в истории отечественного кинематографа. Кинолента об ушастом зверьке и его друзьях обогнала даже предыдущего лидера – фильм "Холоп" – и собрала больше 8 миллиардов рублей. Сейчас стало известно, что история получит продолжение, и съемки уже стартовали в Москве.

Сообщается, что во второй части "Чебурашки" главный герой, теперь уже живущий у Гены, снова будет справляться с трудностями. Друзья узнают, что их жилье захотят снести, чтобы построить парк аттракционов. Россияне смогут увидеть, как приятели выпутаются из этой непростой ситуации благодаря помощи друг друга. Зрителям обещают еще больше юмора и доброты в новой ленте.

Известно, что режиссером проекта снова станет Дмитрий Дьяченко. Кроме того, над новой частью фильма будет работать прежняя команда без единой замены, что не может не радовать поклонников кинокартины. Голосом главного героя, как и в первом фильме, станет актриса Ольга Кузьмина. Премьера состоится в 2026 году.

Напомним, фильм "Чебурашка" за считанные дни проката получил невероятную популярность. Киноленту про неизвестного науке зверя показывали в Государственной думе, делали ушастого героя главным лицом рекламных кампаний, а дети массово скупали плюшевых Чебурашек. Многие кинокритики назвали фильм феноменом.

Ранее сообщалось, что в Турции снимут адаптацию фильма "Холоп" с "Серканом Болатом".