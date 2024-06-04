Вечеринка в кубинском стиле: в Москве прошла презентация нового напитка

25 апреля в Москве прошла презентация нового кубинского рома, который был произведен компанией "Абрау-Дюрсо" совместно с кубинской государственной компанией Corporación Cuba Ron S.A. Производство напитка, который выпускается под брендом Danza del Fuego, стало первым подобным проектом в России.

На мероприятии присутствовали специальные гости – посол Республики Куба в России Хулио Антонио Гармендия Пенья и президент ГК "Абрау-Дюрсо" Павел Титов.





Проект был создан в сотрудничестве с ключевым производителем этого напитка – государственной компанией Corporación Cuba Ron S.A. Традиция ромового производства является национальным достоянием Кубы, и напиток производится под строгим контролем правительства республики.

Основные этапы создания рома, такие как ферментация мелассы сахарного тростника, дистилляция и купажирование, происходят на Кубе. Затем высококачественный дистиллят поставляется в Россию, где на заводе "Лоза" (также входит в ГК "Абрау-Дюрсо") проходит заключительный этап – разбавление очищенной водой, фильтрация и розлив под контролем специалистов Cuba Ron S.A.

"Абрау-Дюрсо" – ведущий производитель игристых и тихих вин в России. В 2022 году компания реализовала свыше 54,1 миллионов бутылок продукции, как алкогольной, так и безалкогольной. Это на 18,1% больше, чем в предыдущем году.