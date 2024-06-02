Быстрые и эффектные прически для свидания: пошаговые инструкции

Одной из самых универсальных причесок – для свидания и не только – является низкий пучок из косы. Он быстро и легко собирается, гармонирует с лицами разных форм (единственное, обладательницам круглого лица рекомендуется дополнять пучок челкой), сочетается со многими образами, а главное – не теряет своей актуальности в 2024 году. Сделать такую прическу очень просто:

1. Собираем волосы в низкий хвост и фиксируем их лаком, чтобы не пушились.

2. Заплетаем хвост в трехпрядную косу и закрепляем кончик силиконовой резинкой.

3. Оборачиваем косу вокруг основания хвоста и закрепляем шпильками.

4. Если растянуть звенья косы прямо в пучке, получится более воздушный вариант.

5. Не забываем финишно зафиксировать пучок лаком.

Для обладательниц длинных волос есть еще один прекрасный вариант – высокий пучок-"петля". Он тоже эффектно смотрится и при этом не требует навыков стилиста:

1. Собираем волосы в тугой высокий хвост, при этом волосы продеваются в последний оборот резинки не до конца, а так, чтобы сформировать небольшую петлю.

2. Оставшийся конец оборачивается вокруг резинки и фиксируется сзади невидимками.

3. Прическа дополнительно фиксируется лаком, а если хочется получить влажный эффект, можно воспользоваться гелем.

Ну а если хочется выглядеть оригинально и добавить прическе интересных акцентов, то можно сделать необычный хвост:

1. Сначала волосы собираются в хвост. Он может быть высоким или низким – исключительно на ваше усмотрение.

2. Затем из хвоста выделяется небольшая прядь, которая оборачивается вокруг резинки. Кончик фиксируется невидимкой.

3. Далее с помощью резинок делаются перехваты на хвосте с интервалом примерно 10 см, каждое звено растягивается.

4. Не стоит бездумно заливать прическу лаком! Стилисты распыляют средство точечно на расстоянии 20-30 см и сразу (пока лак не высох) приглаживают торчащие волоски.