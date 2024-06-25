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Вторник 25 июня

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Журналист Отар Кушанашвили перестал говорить после операции

Журналист Отар Кушанашвили перестал говорить после операции

Журналист, у которого обнаружили опухоль общается взглядом.

Несколько дней назад журналисту Отару Кушанашвили стало неожиданно плохо. Шоумен сам обратился в больницу, где медики поставили диагноз: непроходимость кишечника. Кроме того, в полости живота у шоумена была обнаружена жидкость. Отару провели экстренную операцию, в результате которой диагностировали опухоль. Говорить о том, онкология это или нет, еще рано, уверяют врачи. Они провели биопсию, результаты которой будут готовы в середине недели.

Помимо этого, Кушанашвили предстоит пройти проверку всего организма, чтобы исключить сопутствующие заболевания. До сих пор журналист находится под наблюдением медиков. Сегодня стало известно, что состояние шоумена стабилизировалось, и он периодически возвращается в сознание. Источник сообщает, что после хирургического вмешательства Отар перестал говорить и общается только с помощью взгляда. Телеведущий находится в индивидуальной палате под постоянным наблюдением персонала.

Напомним, Кушанашвили попал в больницу с сильными болями в области живота и груди. Шоумена положили в реанимацию. До этого журналист жаловался, что с трудом записал свой последний выпуск передачи. 22 июня Отару исполнилось 54 года, день рождения он провел в больничной койке.

Ранее о состоянии Кушанашвили рассказала его супруга Ольга. Избранница журналиста сообщила печальные новости.

25 июня 2024, 13:36
Отар Кушанашвили. Фото: скриншот YouTube /@dzharakhov
Елизавета Федорова
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Врачи рассказали о состоянии Отара Кушанашвили, у которого нашли опухоль

Врачи рассказали о состоянии Отара Кушанашвили, у которого нашли опухоль
Шоумен попал в реанимацию.

Назван диагноз попавшего в реанимацию Отара Кушанашвили

Назван диагноз попавшего в реанимацию Отара Кушанашвили
Журналиста экстренно госпитализировали 20 июня.

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