Журналист Отар Кушанашвили перестал говорить после операции

Несколько дней назад журналисту Отару Кушанашвили стало неожиданно плохо. Шоумен сам обратился в больницу, где медики поставили диагноз: непроходимость кишечника. Кроме того, в полости живота у шоумена была обнаружена жидкость. Отару провели экстренную операцию, в результате которой диагностировали опухоль. Говорить о том, онкология это или нет, еще рано, уверяют врачи. Они провели биопсию, результаты которой будут готовы в середине недели.

Помимо этого, Кушанашвили предстоит пройти проверку всего организма, чтобы исключить сопутствующие заболевания. До сих пор журналист находится под наблюдением медиков. Сегодня стало известно, что состояние шоумена стабилизировалось, и он периодически возвращается в сознание. Источник сообщает, что после хирургического вмешательства Отар перестал говорить и общается только с помощью взгляда. Телеведущий находится в индивидуальной палате под постоянным наблюдением персонала.

Напомним, Кушанашвили попал в больницу с сильными болями в области живота и груди. Шоумена положили в реанимацию. До этого журналист жаловался, что с трудом записал свой последний выпуск передачи. 22 июня Отару исполнилось 54 года, день рождения он провел в больничной койке.

Ранее о состоянии Кушанашвили рассказала его супруга Ольга. Избранница журналиста сообщила печальные новости.