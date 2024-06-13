Сын Бари Алибасова не может дозвониться до отца после новостей об осложнениях

13 июня стало известно, что на фоне перенесенного зимой инсульта состояние здоровья 77-летнего Бари Алибасова ухудшилось. Медики обнаружили осложнения на фоне проблем с сердцем. Сам продюсер рассказывал о том, что у него кружится голова и он стал забывчивым. Кроме того, создателю коллектива "На-На" стало тяжело передвигаться и формулировать предложения.

Сын Бари Алибасова заявил, что о диагностированной у отца дизартрии пока ничего не знает. По словам звездного наследника, еще несколько дней назад продюсер чувствовал себя хорошо, а сегодня Алибасов-младший не может до него дозвониться.

"Папа не берет трубку. Сам узнал об этой новости 20 минут назад. Даже не знаю, откуда информация и что случилось", – рассказал сын шоумена.

Напомним, в начале этого года у Бари Каримовича случился инсульт. Продюсера увезли на скорой, и некоторый период времени он находился под надзором медицинского персонала. До этого серьезные проблемы со здоровьем у Алибасова обнаружили осенью 2023 года. Шоумену потребовалось хирургическое вмешательство, чтобы удалить опухоль репродуктивной системы. Впрочем, тогда он быстро пошел на поправку и даже шутил по поводу своего здоровья.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасов использовал двойников группы "На-На", чтобы больше заработать.