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Четверг 13 июня

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Перенесшему инсульт Бари Алибасову стало хуже

Перенесшему инсульт Бари Алибасову стало хуже

Медики диагностировали осложнения у продюсера.

В начале этого года продюсера Бари Алибасова экстренно госпитализировали. Медики сообщили, что диагностировали у 77-летнего шоумена инсульт. После этого основатель группы "На-на" какое-то время находился под наблюдением медиков и относительно скоро пошел на поправку. Однако сегодня снова появились тревожные новости. 

Стало известно, что Алибасов в последнее время жалуется на головокружение и пробелы в памяти, с трудом передвигается и испытывает сложности при разговоре, что снова вынудило продюсера обратиться к врачам. В больнице у шоумена диагностировали дизартрию – нарушение, при котором страдает произносительная часть речи. 

Сын знаменитости сообщил, что сейчас Бари Каримович много отдыхает и как можно чаще старается бывать с пятилетней внучкой. 

Напомним, в последнее время у Бари Алибасова часто возникают проблемы со здоровьем. Так, в феврале этого года у продюсера случился инсульт, а осенью прошлого года он пережил серьезную операцию. Дело в том, что у основателя "На-на" обнаружили опухоль в репродуктивной системе. Сам шоумен достаточно быстро оправился после хирургического вмешательства и даже шутил на эту тему. 

Ранее сообщалось, что Бари Алибасов использовал двойников группы "На-на", чтобы больше зарабатывать. 

13 июня 2024, 11:14
Бари Алибасов. Фото: скриншот YouTube /@lencomtv
Елизавета Федорова
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