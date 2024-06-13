Перенесшему инсульт Бари Алибасову стало хуже

В начале этого года продюсера Бари Алибасова экстренно госпитализировали. Медики сообщили, что диагностировали у 77-летнего шоумена инсульт. После этого основатель группы "На-на" какое-то время находился под наблюдением медиков и относительно скоро пошел на поправку. Однако сегодня снова появились тревожные новости.

Стало известно, что Алибасов в последнее время жалуется на головокружение и пробелы в памяти, с трудом передвигается и испытывает сложности при разговоре, что снова вынудило продюсера обратиться к врачам. В больнице у шоумена диагностировали дизартрию – нарушение, при котором страдает произносительная часть речи.

Сын знаменитости сообщил, что сейчас Бари Каримович много отдыхает и как можно чаще старается бывать с пятилетней внучкой.

Напомним, в последнее время у Бари Алибасова часто возникают проблемы со здоровьем. Так, в феврале этого года у продюсера случился инсульт, а осенью прошлого года он пережил серьезную операцию. Дело в том, что у основателя "На-на" обнаружили опухоль в репродуктивной системе. Сам шоумен достаточно быстро оправился после хирургического вмешательства и даже шутил на эту тему.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасов использовал двойников группы "На-на", чтобы больше зарабатывать.