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Четверг 13 июня

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Вызов для крепких команд: 23 июня пройдет спортивный фестиваль для всей семьи "Игры Лидеров"

Вызов для крепких команд: 23 июня пройдет спортивный фестиваль для всей семьи

23 июня на территории загородного стрелкового клуба Спортинг Клуб Москва пройдет спортивный фестиваль "Игры Лидеров" в рамках проекта "Спорт и Россия".

Спортивный фестиваль "Игры Лидеров" – это мероприятие для всей семьи, в программе которого: 

  • Спортивные активности на свежем воздухе для детей и взрослых: веревочный парк, различные мастер-классы и тренировка от Элеоноры Алибаевой, вице-чемпионки мира по фитнесу, основательницы UNICORN UNIFORM;
  • Чемпионат корпоративных команд по пейнтболу, где корпоративные команды соревнуются между собой, стреляя шариками с краской из специальных маркеров.
  • Турнир "Большие Гонки" – командно-эстафетный этап, задача которого – прийти на финиш раньше соперников. Действовать в нём нужно только сообща!

Фото: пресс-служба фестиваля ''Игры лидеров''

Каждый участник сможет не только проявить себя и свою физическую подготовку, но и получить призы, подарки и заряд бодрости и активного настроения, которого хватит надолго! 

Спортивные состязания являются отличным способом не только проверить свои физические возможности, но и развить лидерские качества и работу в команде. Коллективный дух и взаимопомощь в состязаниях помогают достичь общей цели и достичь высоких результатов, вызывая гордость за свой коллектив.

13 июня 2024, 16:15
Фото: пресс-служба фестиваля ''Игры лидеров''
Дмитрий Алексеев
Клео.ру✓ Надежный источник

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