Вызов для крепких команд: 23 июня пройдет спортивный фестиваль для всей семьи "Игры Лидеров"

Спортивный фестиваль "Игры Лидеров" – это мероприятие для всей семьи, в программе которого:

Спортивные активности на свежем воздухе для детей и взрослых: веревочный парк, различные мастер-классы и тренировка от Элеоноры Алибаевой, вице-чемпионки мира по фитнесу, основательницы UNICORN UNIFORM;

Чемпионат корпоративных команд по пейнтболу, где корпоративные команды соревнуются между собой, стреляя шариками с краской из специальных маркеров.

Турнир "Большие Гонки" – командно-эстафетный этап, задача которого – прийти на финиш раньше соперников. Действовать в нём нужно только сообща!





Каждый участник сможет не только проявить себя и свою физическую подготовку, но и получить призы, подарки и заряд бодрости и активного настроения, которого хватит надолго!

Спортивные состязания являются отличным способом не только проверить свои физические возможности, но и развить лидерские качества и работу в команде. Коллективный дух и взаимопомощь в состязаниях помогают достичь общей цели и достичь высоких результатов, вызывая гордость за свой коллектив.