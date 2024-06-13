Не женское дело: 5 книг от писательниц, разрушающих стереотипы о литературных жанрах





Детектив, триллер, фантастика и социальная драма под одной обложкой от известной шведской писательницы Осы Эриксдоттер, автора бестселлера "Бойня". Смешение жанров абсолютно оправдано – таким образом Эриксдоттер создает нетривиальное и многогранное полотно повествования. Роман рассказывает о необычном медицинском эксперименте: доктор Селия Йенсен разработала новое лекарство от болезни Альцгеймера, которое должно полностью победить недуг. Однако в ходе испытаний происходят странные вещи... Пожилые пациенты, принимавшие лекарство, становятся необоснованно агрессивными, в результате чего некоторые из них совершают страшные преступления. Доктор Йенсен пытается понять: это лишь совпадение или убийства все-таки связаны с клиническими испытаниями? Автор поднимает важные этические проблемы, а также подробно описывает чувства родственников больных Альцгеймером, дилеммы, которые встают перед медиками. Не будем спойлерить, но отметим, что финал книги будет неожиданным и жизнеутверждающим – у вас останется приятное послевкусие.





Этот научно-фантастический роман digital-автора Литрес Влады Ольховской – долгожданное продолжение серии "Северная корона". Действие разворачивается на отдаленной космической станции, которая вдруг теряет контакт с исследовательским кораблем. Поначалу команда Северной короны не слишком встревожена – сбои сигналов случались и раньше... Но следующие попытки связаться с кораблем также остаются безрезультатными. Позже выясняется, что на Марсе вспыхнули ожесточенные восстания, которые кажутся совершенно неуправляемыми. Эта напряженная ситуация угрожает в том числе и жителям планеты Земля. За фантастическим сюжетом романа кроются вполне реальные человеческие драмы. Писательница тщательно описывает психологические портреты всех героев, их прошлое и настоящее, мотивацию и истинные намерения. История понравится даже тем, кто обычно не интересуется жанром фантастики, – в ней много грустных и смешных моментов, волнительных событий и даже романтики.





По-настоящему страшный и захватывающий роман с элементами утопии, триллера и мелодрамы. На сказочном острове Лют живут исключительно счастливые люди, которые не знают ни войн, ни болезней, ни бедности. Их общество справедливо, никто ни в чем не нуждается, все равны перед законом. Однако за все нужно платить, и раз в семь лет в день летнего солнцестояния на острове погибают семь человек. Предугадать, кто станет жертвой богов-покровителей Люта, невозможно, поэтому островитяне замирают в мучительном ожидании. Автор описывает гнетущую атмосферу на острове в этот день: краски сгущаются, страх становится ощутим физически, а живописные пейзажи этого места делают грядущую катастрофу еще более пугающей. Нина совсем недавно живет на Люте – она еще не видела, что происходит в солнцестояние. В то время как ее муж, лорд Тредуэй, – представитель древнейшего рода хранителей острова. Нина предлагает ему покинуть Лют, не рисковать жизнью и вернуться позже. Но оказывается, что эта хитроумная схема не работает... Слушая аудиокнигу, вы погрузитесь в магический мир, где кельтская мифология переплетается с вполне современными проблемами.





Тана Френч – ирландская театральная актриса и талантливый автор детективов. В ее романах сочетается напряженная криминальная линия, мистика и психологизм. Детектив дублинской полиции Роб Райан расследует серию убийств детей – все случаи произошли в лесу, в небольшом тихом городке, где вырос сам Роб. Более того, в детстве он сам чуть не стал жертвой жестокого убийцы. Полиция нашла мальчика в лесу, ребенок был весь в крови и пребывал в шоковом состоянии – он абсолютно ничего не помнил. При этом другие дети, с которыми малыш играл в лесополосе, навсегда пропали без вести. С тех пор прошло двадцать лет, и детектив похоронил жуткую историю в своей памяти. Но теперь Роб догадывается о некой связи современных убийств с тем, что когда-то случилось с ним. Чтобы найти преступников и предотвратить новые трагедии, он должен вспомнить все. Но как разблокировать эти воспоминания? Детектив начинает по кусочкам собирать уцелевшие в памяти обрывки фраз, визуальные впечатления и запахи... Он должен реконструировать тот страшный день, чтобы раскрыть тайны собственного прошлого, столкнуться с внутренними демонами и заодно вывести убийцу на чистую воду.





Прослушивание этой аудиокниги позволит представить, каким видит мир человек, страдающий психическим заболеванием. Название романа выбрано не случайно: F-20 – официальный код болезни "шизофрения" в МКБ. Главные героини – две сестры, которые живут с этим диагнозом, пожалуй, самым стигматизированным в российском обществе. Повествование ведется от первого лица, что позволяет полностью погрузиться в душевные переживания девушек, их страхи, тревоги и редкие проблески эйфории. Они слышат голоса и видят некоего Сережу, когда-то совершившего суицид. Но главный вопрос, который автор задает по мере развития сюжета, – так ли уж нормальны те, кто считает себя здоровыми? Можно ли считать психически адекватными людей, жестоко обращающихся с больными шизофренией? И где пролегает эта тонкая грань между ментальным здоровьем и психическим расстройством? Книга может показаться вам очень тяжелой, но в то же время эта история трогает и заставляет задуматься о многих важных вещах. Таких, например, как сострадание, человеколюбие и необходимость снятия стигмы с психиатрических диагнозов.