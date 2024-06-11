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Вторник 11 июня

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Засобиравшемуся в Молдавию Киркорова нанесли неожиданный удар: "Не позволим"

Засобиравшемуся в Молдавию Киркорова нанесли неожиданный удар:

Артисту сняли запрет на въезд в страну.

Совсем недавно стало известно, что с Филиппа Киркорова сняли запрет на въезд в Молдавию. Артист не мог посещать страну целых два года, и вот теперь все пути снова открыты. По крайней мере, так наверняка думал Филипп Бедросович. Однако засобиравшемуся за границу поп-королю снова нанесли неожиданный удар. Оказывается, об открытии границы для Киркорова прознали в парламенте и заявили, что не ждут исполнителя у себя. 

 "Нет, мы этого не позволим!", – заявили член парламента Игорь Гросу. 

Напомним, исполнителя хита "Цвет настроения синий" развернули на границе с Молдавией в прошлом году. Тогда артист всю ночь просидел в зале ожидания, но так и не смог пробиться через пограничников, которые отказывались пускать певца. Оказалось, что артиста подозревают в связи с молдавскими оппозиционерами, которые якобы заплатили артисту крупную сумму денег за концерт. Сам Киркоров тогда все отрицал. 

Любовь к загранице Филипп начал прививать и своим детям. Недавно стало известно, что артист вывез сына с дочерью из России и устроил их в зарубежную школу. Раньше звездные наследники посещали учебное заведение в Подмосковье. Сам Киркоров заявил, что строг в воспитании с детьми и не балует их. А хорошее образование – это единственное, что он планирует им дать, потому что повзрослевшие сын с дочерью могут не рассчитывать на деньги отца, сказал, как отрезал, певец. 

11 июня 2024, 14:47
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
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