Засобиравшемуся в Молдавию Киркорова нанесли неожиданный удар: "Не позволим"

Совсем недавно стало известно, что с Филиппа Киркорова сняли запрет на въезд в Молдавию. Артист не мог посещать страну целых два года, и вот теперь все пути снова открыты. По крайней мере, так наверняка думал Филипп Бедросович. Однако засобиравшемуся за границу поп-королю снова нанесли неожиданный удар. Оказывается, об открытии границы для Киркорова прознали в парламенте и заявили, что не ждут исполнителя у себя.

"Нет, мы этого не позволим!", – заявили член парламента Игорь Гросу.

Напомним, исполнителя хита "Цвет настроения синий" развернули на границе с Молдавией в прошлом году. Тогда артист всю ночь просидел в зале ожидания, но так и не смог пробиться через пограничников, которые отказывались пускать певца. Оказалось, что артиста подозревают в связи с молдавскими оппозиционерами, которые якобы заплатили артисту крупную сумму денег за концерт. Сам Киркоров тогда все отрицал.

Любовь к загранице Филипп начал прививать и своим детям. Недавно стало известно, что артист вывез сына с дочерью из России и устроил их в зарубежную школу. Раньше звездные наследники посещали учебное заведение в Подмосковье. Сам Киркоров заявил, что строг в воспитании с детьми и не балует их. А хорошее образование – это единственное, что он планирует им дать, потому что повзрослевшие сын с дочерью могут не рассчитывать на деньги отца, сказал, как отрезал, певец.