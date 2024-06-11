Скончалась звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Гримерша Заворотнюк заявила, что давно видела сигналы рака у актрисы Гримерша Заворотнюк заявила, что давно видела сигналы рака у актрисы Тайного мужа Заворотнюк раскрыли: больше нет смысла скрыватьТайного мужа Заворотнюк раскрыли: больше нет смысла скрывать Дочь Заворотнюк рассказала о мистике после смерти материДочь Заворотнюк рассказала о мистике после смерти матери Экс-возлюбленный Заворотнюк Сергей Жигунов простился с ней тайноЭкс-возлюбленный Заворотнюк Сергей Жигунов простился с ней тайно

Лента новостей

Вторник 11 июня

10:46Ольга Бузова рухнула на глазах толпы во время официального визита: что происходит с артисткой? 10:04Скончалась звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" 09:34Гороскоп на август 2024 года для женщины Водолей 09:32Обидевшаяся на россиян Орбакайте закатила публичную истерику: "Нигде я не проваливаюсь" 08:40Друг Заворотнюк раскрыл правду об отношениях актрисы с мужем: "Болезнь меняет человека" 04:45Женщина за 50 рассказала, как ей удается быть в центре внимания молодых парней 01:29Полуголая бьется в конвульсиях на полу: поклонников ужаснуло состояние Водонаевой 22:20Стас Ярушин оставил тревожное сообщение в Сети: Не хочу видеть людей 21:29"Самая высшая награда": готова ли Гагарина занять место Пугачевой 20:38К 50-летию Жанны Фриске: сестра покойной артистки возвращается на сцену 19:52Это мальчик! Валерий Меладзе принимает поздравления с рождением малыша 19:00Брак фальшивый? Почему Харламова и Ковальчук обвиняют в пиаре 18:27Гороскоп для женщины Козерог на август 2024 года 18:11"Извинения не помогут": карьера Лободы пошла крахом после критики России 17:21"Это грустно": Егор Крид взвыл от тоски перед 30-летием 16:33Голое тело Фриске за миллион: нелюди хотели нажиться на смерти певицы 14:42Стало известно, что Стас Михайлов тайно помогал онкобольной Заворотнюк 13:38Дочь Бородиной осталась одна в свой день рождения: бросили и мать, и отец 12:22"Голая" вечеринка ничему не научила: Ивлеева снова выставила напоказ пошлости 11:03Сергей Соседов довел до слез солистку группы "Стрелки" 10:3164-летний Дибров заговорил о любовнике своей молодой супруги: "Я допускаю" 09:55Дочь объявившей о разводе Алсу публично разрыдалась и выдала всю правду 09:20Выгнавший малолетних детей за границу Киркоров сделал шокирующее заявление: "Это мой дом" 08:43Слепла и прикладывалась к бутылке: вот что происходило с Заворотнюк перед болезнью 04:26Володина поделилась прогнозом для родившихся в 1976-1977 годах людей 01:15Дочь Заворотнюк рассказала о мистике после смерти матери 22:01Гороскоп для женщины Стрелец на август 2024 года 21:04"Меня объявили в розыск": Екатерина Волкова вышла на связь с важным сообщением 18:01Сначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева 15:11Мария Порошина тайно вышла замуж: об этом проговорился ее бывший 11:09Михайлов наотрез отказался выступать со Шнуровым: причина конфликта 06:18"Многое себе испортил": Шаляпин разочарован своей карьерой 03:28"Выступать на улицах": Чеботина высказалась о завершении концертной деятельности 00:04Уже в июне: Ольга Бузова планирует улететь из России 20:37Гороскоп для женщины Скорпиона на август 2024 года 18:21Может не вернуться на сцену: Селин Дион страдает из-за тяжелого заболевания 15:34Как правильно посадить тыкву семенами в открытый грунт: советы и рекомендации 15:29Дети Полины Гагариной пошли по ее стопам 12:37Каковы шансы Кологривого сыграть Жириновского в новом сериале? 09:09Почему появляются язвы во рту: причины и способы лечения 04:43Счастье уже близко: эти 3 знаки зодиака встретят свою любовь в июне 01:36Дважды развелась и страшно располнела: вот как сейчас живет пропавшая с экранов звезда "Маргоши" 22:11Вот что заставляет Боню часто менять мужчин: развита "внутренняя женщина" 21:33"Конкурентка": Алена Блин считает себя круче Ксении Собчак 21:07Гагарина отказалась называть Градского наставником: Не думаю, что могу 20:53Сбросила 30 кг: Гагарина раскрыла секрет ее стремительного похудения 20:07"Я - Пелагея": певица возмущена ошибкой организаторов ПМЭФ 19:13Волочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 18:08Борющаяся с зависимостью певица МакSим предстала в непривычном для публики виде 16:49"Петр бы этого не допустил": родные Заворотнюк выступили с важным заявлением
1370
800
true

Скончалась звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"

Скончалась звезда сериала

Актрисы не стало 9 июня.

Стало известно о кончине актрисы Веры Высочиной. Звезде театра и кино было 74 года. Об утрате сообщил Театр имени Андрея Миронова, в котором трудилась знаменитость.

Известно, что актрисы не стало 9 июня. На следующий день родные и близкие попрощались с Высочиной в крематории на Шафировском проспекте. Коллеги не рассказали о причинах кончины, лишь отметили, что она была блистательной актрисой, которая украшала их коллектив.

"Мы выражаем глубокие соболезнования близким и родным Веры Леонидовны Высочиной", – написано в блоге театра.

Жители Санкт-Петербурга знали Высочину по множеству театральных представлений, в которых она играла. Так, знаменитость воплотила в жизнь главную героиню спектакля "Сенная лихорадка". Кроме того, она мастерски передала характер и судьбы персонажей в постановках "Муза", "Джельсомино в стране лжецов" и других.

Широкой аудитории Высочина стала известна после своего дебюта в кинематографе. В 88-м году она снялась в фильме "Побег". Также россияне знают актрису по ролям в популярных сериалах о полицейских "Улица разбитых фонарей" и "Тайны следствия".

Ранее неприятность произошла с другим актером саги о стражах порядка. 44-летний Александр Майоров оказался под колесами автомобиля, когда пытался пересечь дорогу в неположенном месте. Водитель автомобиля, сбившего звезду, вызвал скорую помощь, и артиста увезли в больницу.

11 июня 2024, 10:04
Фото:unsplash.com
Елизавета Федорова
ВКонтакте✓ Надежный источник

"Голая" вечеринка ничему не научила: Ивлеева снова выставила напоказ пошлости

"Голая" вечеринка ничему не научила: Ивлеева снова выставила напоказ пошлости
Звезда "Орла и решки" в очередной раз оскандалилась.

61-летняя королева рок-н-ролла Жанна Агузарова объявила о возвращении на сцену

61-летняя королева рок-н-ролла Жанна Агузарова объявила о возвращении на сцену
Стало известно, когда артистка выступит перед россиянами.

41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо"

41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо"
Артистка показала округлившийся живот и заявила, что ждет первенца.

С Николая Дроздова требуют 9 млн рублей за "В мире животных"

С Николая Дроздова требуют 9 млн рублей за "В мире животных"
Ученый был ведущим передачи в период с 1977 по 2018 годы.

Скончалась звезда сериала "Великолепный век" Фатма Каранфиль

Скончалась звезда сериала "Великолепный век" Фатма Каранфиль
Актриса была больна раком.

Вечеринка в кубинском стиле: в Москве прошла презентация нового напитка

Вечеринка в кубинском стиле: в Москве прошла презентация нового напитка
Danza del Fuego - уникальный проект по выпуску кубинского рома

Выбор читателей

02/05Чтв"Пока, неудачники!": улетевшая за границу Волочкова матом обругала россиян 28/04ВскПочему на самом деле Галкин пытается избавиться от статуса иноагента 27/04СбтМуцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно" 29/04ПндЗвезда "Битвы экстрасенсов" объяснила пророческий талант Жириновского 27/04СбтМило улыбались и сияли от счастья: Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем на вечеринке 28/04Вск"Это так подло": Поплавская охаяла принесшую публичные извинения Алсу