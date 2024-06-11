Скончалась звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"

Стало известно о кончине актрисы Веры Высочиной. Звезде театра и кино было 74 года. Об утрате сообщил Театр имени Андрея Миронова, в котором трудилась знаменитость.

Известно, что актрисы не стало 9 июня. На следующий день родные и близкие попрощались с Высочиной в крематории на Шафировском проспекте. Коллеги не рассказали о причинах кончины, лишь отметили, что она была блистательной актрисой, которая украшала их коллектив.

"Мы выражаем глубокие соболезнования близким и родным Веры Леонидовны Высочиной", – написано в блоге театра.

Жители Санкт-Петербурга знали Высочину по множеству театральных представлений, в которых она играла. Так, знаменитость воплотила в жизнь главную героиню спектакля "Сенная лихорадка". Кроме того, она мастерски передала характер и судьбы персонажей в постановках "Муза", "Джельсомино в стране лжецов" и других.

Широкой аудитории Высочина стала известна после своего дебюта в кинематографе. В 88-м году она снялась в фильме "Побег". Также россияне знают актрису по ролям в популярных сериалах о полицейских "Улица разбитых фонарей" и "Тайны следствия".

Ранее неприятность произошла с другим актером саги о стражах порядка. 44-летний Александр Майоров оказался под колесами автомобиля, когда пытался пересечь дорогу в неположенном месте. Водитель автомобиля, сбившего звезду, вызвал скорую помощь, и артиста увезли в больницу.