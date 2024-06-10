Выгнавший малолетних детей за границу Киркоров сделал шокирующее заявление: "Это мой дом"

Филипп Киркоров был в браке лишь однажды. Со своей первой и последней супругой Аллой Пугачевой он прожил почти 10 лет. Однако детей в этих отношениях не появилось. Через шесть лет после развода мечтавший о наследниках исполнитель решил, что и в одиночку справится с родительскими обязанностями. В 2011 году на свет появилась первая дочь Киркорова – Алла-Виктория, спустя полгода родился сын Мартин.

Сейчас наследникам певца около 13 лет. Звездный отец души не чает в своих детях и старается дать им все самое лучшее. Артист буквально задаривает сына и дочь подарками, возит их в отпуск, а недавно отправил на учебу за границу, где они живут без отца. Поп-король уверен, что с таким воспитанием Алла-Виктория и Мартин в будущем станут самостоятельными, ведь он не планирует их содержать.

"Нифига, сами себе все заработают. Это мой дом. Сами свою жизнь устроить должны. И они это знают", – сделал шокирующее заявление исполнитель хита "Зайка моя".

Певец отмечает, что готов всегда быть рядом и поддержать своих наследников, однако помощи с финансовой стороны от него ждать не стоит. Единственное, что готов обеспечить детям Киркоров – достойное образование.





А пока артист считает, что не балует детей, его отец, Бедрос Филиппович, уверен в обратном. Он заявил, что у внуков накопилось столько игрушек, что ими можно обеспечить множество детских домов. Кроме того, многие подарки звездных наследников так и остаются нераспакованными. Отец исполнителя рассказал, что они часто отдают одежду и другие вещи в храмы, которые потом передают нуждающимся.

Ранее сообщалось, что Киркоров готов пойти на мировую с Успенской, но при одном условии.