Высокий суд Южно-Африканской Республики считает, что Google South Africa (SA) необходимо привлечь к ответственности за незаконное блокирование православного канала "Спас" на платформе YouTube. Это решение является продолжением приговора, вынесенного в прошлом году Московским судом в отношении материнской компании Google LLC.

Суд ЮАР вынес постановление об аресте активов Google SA из-за того, что компания не выполнила судебный приказ о восстановлении работы канала Foundation for Orthodox Television (Фонд православного телевидения).

Московская юридическая фирма уже подала аналогичные иски против компании Google LLC в суды разных стран по всему миру.

Решение Высокого суда Южно-Африканской Республики (ЮАР) в отношении Google South Africa (SA) представляет собой важный юридический прецедент и имеет несколько ключевых аспектов. Во-первых, Высокий суд ЮАР признал и применил решение Московского суда против Google LLC, что является редким случаем признания судебных решений другой страны. Обычно судебные системы разных стран не признают решения друг друга, что делает данный случай уникальным и значимым.

Во-вторых, судебное постановление ЮАР запускает тенденцию, в рамках которой Россия может стать важным центром регулирования и контроля в сфере мировой цифровизации. Это может изменить баланс сил в глобальном технологическом пространстве, предоставляя РФ больше влияния на международной арене.

Россия позиционирует свои действия как защиту свободы слова и противостояние американскому технологическому доминированию. Это решение Высокого суда ЮАР рассматривается как очередная победа России в этой глобальной борьбе.

Кроме того, решение суда ЮАР свидетельствует о растущем влиянии РФ на африканском континенте. Помимо военных и дипломатических усилий, Россия также добивается успехов в юридической сфере, что укрепляет ее позиции и способствует продвижению ее интересов в Африке.

