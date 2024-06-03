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Бузова устроила непотребства прямо на глазах детей: "Жуткое зрелище"

Бузова устроила непотребства прямо на глазах детей:

Многие сравнили выходку певицы с "голой" вечеринкой.

Относительно недавно начал утихать скандал после вакханалии, которую устроила Настя Ивлеева. Однако Ольгу Бузову, которая, впрочем, на громкой вечеринке не присутствовала, эта история ничему не научила. Певица влипла в скандал, который теперь может стоить артистке репутации и даже карьеры. 

1 июня исполнительница хита "Мандаринки" выступила в Республике Башкортостан. Артистка стала почетным приглашенным гостем, которому поручили открыть VK Fest. Зрители отметили, что Бузова не успевает губами за словами из колонок, но больше их возмутил ее внешний вид. Певица появилась на сцене в кожаном боди с обнаженными ягодицами. 

Ольга Бузова. Фото: соцсети/@rahmadinurov

По поводу внешнего вида артистки высказался даже мэр Уфы Рустем Ахмадинуров. Он отметил, что в этот день вся страна праздновала День защиты детей, поэтому на концерте было много несовершеннолетних, которым рано смотреть на звезд в трусах. 

"Сегодня День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!" – написал народный избранник в своем блоге. 

Раскритиковали Ольгу и поклонники в социальных сетях. Они отметили, что важно соответствовать атмосфере и учитывать возраст зрителей при выборе сценического наряда. 

"Бесовщина на сцене, вы же все видите прекрасно, что процветает! Почему никто не принимает меры!? Жуткое зрелище",  "Твои выступления очень похожи на "голую вечеринку"! Чем ты лучше Ивлеевой?" – возмутились комментаторы. 

Фото: соцсети/@buzova86

Ранее сообщалось, что Бузова решила добить своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова спустя восемь лет. 

3 июня 2024, 09:15
Ольга Бузова. Фото: соцсети/@buzova86
Редакция
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