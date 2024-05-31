Перенесший инфаркт Куклачев вновь оказался в клинике: что произошло

В середине мая Юрий Куклачев, перенесший инфаркт в день своего 75-летия, покинул стены больницы и приступил к периоду реабилитации. По словам артиста, после пребывания в медучреждении ему стало гораздо лучше. Однако в последний день весеннего месяца вновь поступила тревожная новость: дрессировщик снова в клинике.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, Куклачев вновь оказался на операционном столе. Якобы артисту установила кардиостимулятор. Издание отмечает, что это необходимо ради стабилизации работы сердца Юрия Дмитриевича. Однако эта информация оказалась неточной, дал понять родственник дрессировщика.

Сын артиста Дмитрий Куклачев вышел на связь с журналистами, чтобы рассказать правду о пребывании Юрия Дмитриевича в больнице. По его словам, дрессировщик был в кардиоцентре ради планового осмотра. Мол, сейчас у него все хорошо, поводов для беспокойства нет.

Напомним, Юрию Куклачеву стало плохо 12 апреля на концерте в Vegas City Hall, посвященном его юбилею. В недавнем интервью 75-летний артист рассказывал об этом дне, а также неделях, проведенных в стенах медучреждения. Его слова приводил журнал "Клео.ру".