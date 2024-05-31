Максим Фадеев выпустил песню о Салтанат Нукеновой и столкнулся с критикой

В этом году дело жительницы Казахстана Салтанат Нукеновой объединило огромное количество людей по всему миру. Благодаря широкой огласке в социальных сетях и прессе, родственникам погибшей от рук мужа девушки удалось добиться справедливости. Ее супруга признали виновным и приговорили к 24 годам заключения.

Эта трагедия не оставила равнодушным никого. Многие звезды высказывались о происшествии. Музыкальный продюсер Максим Фадеев решил почтить память Салтанат песней, которую написал в ее честь. Сегодня композиция вышла в свет.

"Я хотел, чтобы она жила в этой мелодии", – высказался композитор.

Творчество Фадеева понравилось не всем. Некоторые заявили, что продюсер решил "хайпануть" на произошедшем, потому и выпустил эту песню.

"Подсуетился, как всегда", " Почему он именно Салте он посвятил песню? Они ведь не были знакомы? А в мире столько каждый день происходит страшных вещей!", "Сколько женщин умерли от рук мужей-извергов, а песня посвящается только ей", – негодуют комментаторы.

Впрочем, в блоге были и те, кто поблагодарил Фадеева за композицию. Многие отметили, что "Салта" – собирательный образ всех женщин, пострадавших от насилия.

Напомним, в прошлом году бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев несколько часов истязал свою гражданскую жену Салтанат Нукенову. Девушка потеряла сознание и так и не пришла в себя.

Ранее Фадеев объявил дату премьеры обновленного проекта Глюк'oZa без Натальи Ионовой.