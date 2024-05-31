Никак не может успокоиться: Бузова решила добить Тарасова спустя 8 лет после развода

Со скандального развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова прошло уже восемь лет. За это время многое изменилось: звезда "Дома-2" стала певицей и добилась больших высот в карьере, а футболист построил семью и стал отцом четверых детей. Однако простить друг друга экс-супруги все никак не могут и не упускают возможности уколоть друг друга побольнее.

Так, в одном из популярных шоу Ольга Бузова решила добить своего бывшего мужа и публично унизила его. Она рассказала, что при разводе Тарасов отнял у нее машину, которую сам же и подарил во время брака. Речь шла о роскошном автомобиле Mercedes за восемь миллионов рублей.

Сам Дмитрий однажды признавался, что ему очень стыдно из-за этого поступка. Исполнительница хита "Мандаринки" решила этим воспользоваться и обратилась экс-возлюбленному.

"Ну, если стыдно – верни тачку", – выпалила Ольга.

Бузова заявила, что водила подаренный автомобиль еще несколько месяцев после расставания. Однако как только все бумаги на развод были подписаны, певица лишилась дорогого подарка.





Напомним, Бузова и Тарасов поженились в 2012 году. Спустя четыре года пара объявила, что они больше не вместе. Причины разлада в семье пара не скрывала, однако у каждого из супругов была своя версия: Ольга уверяла, что спортсмен ей изменял, а Дмитрий заявил о нежелании теледивы заводить детей, которых он так хотел.

Ранее сообщалось, что Бузова на людях унизила бывшего мужа после новостей о крещении детей.