Скончалась актриса кино и сериалов Анастасия Заворотнюк

30 мая скончалась актриса, за судьбу которой переживала вся страна. Анастасия Заворотнюк покинула этот мир спустя пять лет борьбы с раком головного мозга. О кончине звезды кино и сериалов сообщили родные артистки. Два месяца назад Заворотнюк исполнилось 53 года.

Время и место прощания с актрисой пока неизвестны. Родственники обещали сообщить подробности в течение дня.

Напомним, у Заворотнюк обнаружили злокачественные клетки почти сразу после рождения младшей дочери Милы. За ее жизнь сражались лучшие врачи и применяли передовые методы борьбы с онкологией. Это позволило Анастасии прожить пять лет. О ее состоянии в эти годы мало что было известно. Родные скрывали все подробности. Однако, по данным некоторых источников, последнее время Заворотнюк находилась без сознания, в коме.

Напомним, Анастасия дебютировала в кино в 91-м году. Тогда на экраны вышла кинолента "Машенька и 20-летней актрисе сразу досталась главная роль. На всю страну Заворотнюк стала известна благодаря юмористическому сериалу "Моя прекрасная няня". Всего в фильмографии знаменитости 36 кинолент.