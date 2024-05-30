Вот как врачам удалось продлить жизнь Заворотнюк со смертельной болезнью

30 мая стало известно о кончине Анастасии Заворотнюк. На протяжении пяти лет артистка боролась с глиобластомой, одной из самых агрессивных форм рака мозга. Этот диагноз обычно не оставляет пациентам более двух лет жизни, так как эффективного лечения пока не существует. Хирургическое вмешательство и химиотерапия могут лишь замедлить развитие болезни, но полностью избавиться от опухоли невозможно.

Заворотнюк перенесла две операции и столкнулась с двумя рецидивами заболевания. Лечение проходило как в России, так и за ее пределами. Несколько лет назад она обратилась к специалистам для консультации по поводу новой экспериментальной терапии.

По словам Петра Чумакова, члена-корреспондента РАН и профессора, в то время Анастасия узнала об инновационном методе лечения, который разрабатывался учеными на протяжении нескольких лет. Этот метод базировался на использовании вирусов для борьбы с раковыми клетками. Несмотря на отсутствие клинических испытаний, некоторые пациенты уже пробовали этот подход, и в ряде случаев наблюдалось улучшение состояния и продление жизни.

Однако Анастасия Заворотнюк не стала использовать экспериментальный метод лечения и обратилась в институт Петрова, который находится в Северной столице. Там ей предложили создать персонализированную вакцину для замедления роста опухоли, рассказал врач.

По его словам, в институте Петрова использовали живые клетки опухоли Анастасии, которые были взяты во время операции. Это позволило создать эффективную вакцину, которая помогла Анастасии прожить пять лет с таким тяжёлым диагнозом.

Лечение в Санкт-Петербурге было платным, и супруг Заворотнюк, Петр Чернышев, не жалел средств на препараты и медицинские услуги. Как известно, он активно участвовал в различных проектах и ледовых шоу, чтобы обеспечить необходимое лечение для своей жены.

По словам Чумакова, такие персонализированные методы лечения требуют значительных финансовых вложений, но они могут продлить жизнь пациентов на несколько лет. В институте Петрова лечение предоставляется бесплатно, хотя официально терапия еще не утверждена. Эксперт надеется, что дальнейшие исследования помогут спасти многие жизни.

Ранее стало известно, что Анастасию Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище. Подробнее об этом рассказывал журнал "Клео.ру".