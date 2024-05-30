Стало известно, где похоронят Анастасию Заворотнюк

Родные Анастасии Заворотнюк сообщили о ее смерти в четверг, 30 мая, а, судя по словам дочери артистки, она ушла из жизни накануне, 29-го. "Вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет", – написала Анна в недавней публикации в популярной соцсети, обратившись к покойной матери.

В настоящий момент близкие Анастасии Заворотнюк готовятся к траурным мероприятиям. Журналистам стало известно, что артистку похоронят на Троекуровском кладбище, а не на Анкудиновском, как предполагалось ранее. Дело в том, что на Анкудиновском кладбище похоронены брат, невестка и отец актрисы.

Где состоится церемония прощания с Анастасией Заворотнюк, пока неизвестно. Предполагается, что мероприятие пройдет в Московском театре Олега Табакова, где звезда сериала "Моя прекрасная няня" проработала 10 лет. В пресс-службе театра пока не могут ответить на вопрос о месте церемонии.

Напомним, Анастасия Заворотнюк на протяжении пяти лет боролась с раком мозга. В 2019 году ей диагностировали глиобластому – через полгода после того, как артистка подарила своему мужу Петру Чернышеву дочь. К слову, супруг оставался рядом с актрисой до самой последней минуты. Говорят, она умерла у него на руках.