Промокшая до нитки Седокова устроила откровенную фотосессию: показала всем свои формы

Уже несколько лет бывшая солистка группы "ВИА Гра" живет в солнечном Майами. Будни Анны Седоковой скрашивает не только теплая погода, но и водные процедуры. В своем блоге артистка публикует, как плавает то в океане, то в бассейне. В этот раз исполнительница хита "Шантарам" решила не ехать далеко и освежилась прямо около дома.

Седокова примерила крошечное бикини бежевого цвета, которое практически сливалось с ее загорелым телом. Подписчики отметили, что в какой-то момент показалось, что артистка снялась обнаженной.

"Сперва произошел обман зрения, и показалось, Анна голая идет", – написали в комментариях поклонники.

Откровенную фотосессию певица устроила не просто так. Под видео из бассейна она сообщила, что в последний день мая выйдет ее новая песня. Впрочем, мало кто обратил на это внимание: фолловеры вовсю обсуждали стройную фигуру Седоковой, которой, к слову, в этом году исполнится 42 года.





"Господи, 3 ребёнка, а вы такая красивая, шикарная женщина, 25-27 лет, больше не дашь", "Лучшая фигура. Все при ней: бедра, талия, грудь, попа. Ну что сказать?", "Фигурка обалденная, шик, блеск, красота", – восхитились фанаты.

Напомним, Анна Седокова счастлива в браке с 31-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Для певицы этот союз стал третьим. Артистка воспитывает двоих дочерей и сына, которых родила от разных мужчин. Детей от спортсмена у Седоковой пока нет.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова слила в Сеть свой номер телефона.