Онкобольной Кейт Миддлтон готовы помочь в России: принцессу можно спасти

Заявление Кейт Миддлтон о диагностированном у нее раке повергло в шок поклонников по всему миру. Принцесса Уэльская рассказала, что сейчас проходит курс химиотерапии, однако никаких новостей о ее здоровье нет уже несколько месяцев. До сих пор жена принца Уильяма скрывает, какой именно вид онкологии у нее обнаружили. Многие предполагают, что это рак толстой кишки.

Если это действительно так, то помочь справиться с недугом Кейт могут в России. Ведущий специалист по раку толстой кишки Людмила Лебедева рассказала, что сейчас этот вид онкологии – один из самых распространенных. Так, в России из 100 заболевших раком 20 страдают именно от колоректального рака. Медик отметила, что еще пять лет назад в НМИЦ онкологии им. Блохина попробовали использовать инновационный метод лечения, который показал хорошие результаты.

За все время испытания этого метода порядка 80 процентов пациентов полностью выздоровели – злокачественные образования исчезли, и рецидивов не случалось, отмечает врач. Так что, если Кейт Миддлтон действительно страдает от этого вида рака, то, возможно, спасти ей жизнь смогут именно российские врачи.

Между тем недавно стало известно, что к концу этого года поклонники смогут снова увидеть Кейт. До этого сообщалось, что принцесса Уэльская сможет посещать публичные мероприятия раньше – примерно осенью, но источники, близкие к королевской семье, отмечают, что Миддлтон не готова выйти в свет так рано.

Ранее сообщалось, что король Карл III принял беспрецедентное решение из-за больной Кейт Миддлтон.