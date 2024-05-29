Внук Пугачевой тайно приехал в Россию: "Очень нужны деньги"

Никита Пресняков вместе с избранницей Аленой спешно уехали из России два года назад. Осесть внук Аллы Пугачевой решил в Штатах. Известно, что бабушка подарила ему жилье в США. Некоторое время звездный наследник снимал и монтировал клипы на заказ, однако бегать с камерой ему не понравилось, и он решил снова петь. Сейчас сын Кристины Орбакайте начинает карьеру с нуля и пока выступает в небольших барах за копейки.

Заработанного песнями на роскошную жизнь за океаном Преснякову, судя по всему, не хватает, и он решил отправиться туда, где деньги у его семьи всегда лились рекой – в Россию. Правда, в отличие от родительницы, Никита решил не выступать на Родине, а просто продать недвижимость. Известно, что Примадонна оставила внуку в наследство роскошный дом на Истре.

Сбыть с рук виллу звездный наследник пытался, как только уехал за границу. Трехэтажный коттедж площадью около 1000 квадратных метров выставили на продажу за 225 миллионов рублей. Однако становиться счастливым обладателем такой дачи никто не захотел. И Пресняков был вынужден снизить цену на 100 миллионов.

"Вернулся в Россию одним днем, чтобы выставить дачу на продажу. Видимо, Никите очень нужны деньги. Пугачеву мы тут не видели много лет", – рассказали соседи, которые видели внука Примадонны.

Жители расположенных рядом домов считают, что и с такой щедрой скидкой дом еще долго никто не купит из-за кризиса. Кроме того, известно, что вилла была построена в 80-х годах, интерьер устарел, а ремонта не было очень давно.

Ранее сообщалось, что Никита Пресняков пошел в разнос в публичном месте.