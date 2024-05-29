Зареванная Бородина сообщила о расставании: "Очень тяжело"

После громкого развода с Курбаном Омаровым Ксения Бородина публично обещала не раскрывать подробности своей личной жизни. С тех пор телеведущая не представила ни одного своего мужчину, что, конечно, только усиливает интерес поклонников и порождает множество слухов. Так, поговаривают, что уже третий год Бородина встречается с Трофимом Семищенко, который был приятелем ее бывшего мужа.

Впрочем, сама Ксения молчит о романе и лишь иногда упоминает, что у нее есть любимый человек. До этого она хвасталась дорогим подарком от избранника, а сегодня сообщила грустную новость.

"Каждый раз очень тяжело дается расставание. Ревела, как ребенок, расставаясь с любимыми", – написала в своем блоге заплаканная Ксения.

Оказалось, экс-ведущая "Дома-2" уезжает на съемки и больше месяца не увидит ни дочерей, ни своего бойфренда. Бородина призналась, что всегда очень тоскует в командировках.





Многие поклонники старались поддержать Ксению. Однако нашлись и те, кто искренне недоумевал, как можно оставить детей на месяц.

"Месяц без детей? Как выдерживаете?", – задались вопросом комментаторы.

Напомним, Бородина воспитывает двух дочерей: 14-летнюю Марусю и 8-летнюю Теону. Из теледива родила от разных мужчин.

Ранее стало известно, что бывший супруг Бородиной снова женился. Узнавшая о свадьбе Курбана Омарова Бородина влепила ему пощечину.