Звезду шоу "Пацанки" и "Большие девочки" сбила машина

Амина Усманилаева, которую многие знают по шоу "Пацанки" и "Большие девочки" стала участницей ДТП. Она оказалась под колесами автомобиля, которым управлял мужчина. 24-летняя девушка сообщила, что получила несколько переломов, другие серьезные травмы и была госпитализирована. Медики оказали ей помощь.

"Перелом руки, перелом челюсти, сотрясение мозга. Почти не спала сегодня, больно даже лежать", – сообщила о своем состоянии участница телешоу.

Она отметила, что в больнице ей сделали МРТ. За процедуру придется заплатить около 35 000 рублей. По словам Амины, повреждения оказались очень болезненными, но тяжелее всего ей разговаривать и пережевывать еду.

Поделилась Усманилаева и тем, как именно все случилось. Девушка утверждает, что некий водитель авто совершил наезд специально. По словам телезвезды, она стояла в компании друзей и просто общалась. Но мужчина посчитал, что они шумят, и решил их таким образом проучить. Сейчас нарушителем уже занимаются, уверяет Амина.





Об Усманилаевой стало известно несколько лет назад. Амина стала участницей проекта "Новые пацанки". В рамках шоу она устроила драку с другой девушкой и сломала руку. Телезвезда заняла второе место в телепроекте, но была не согласна с мнением жюри и ушла из студии. Позже Усманилаева участвовала в программе "Большие девочки", где тоже не смогла стать победительницей, а взяла серебро.

Ранее сообщалось, что звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" оказался под колесами автомобиля.