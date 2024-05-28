Возлюбленная Давы отреагировала на его поцелуй с Бузовой: такого не ожидал никто

Любовный треугольник, который образовался между Давидом Манукяном, Ольгой Бузовой и Мари Краймбрери, сейчас обсуждают все. В последнем выпуске шоу "Сокровища императора" исполнительница хита "Мандаринка" страстно поцеловала своего бывшего возлюбленного, блогера Даву. Пара рассталась в 2021 году со скандалом, и после этого Манукян начал строить отношения с Мари Краймбрери.

Отношения между певицей и шоуменом, судя по всему, были серьезными. Они не раз появлялись вместе на публике, и артистка даже познакомила избранника со своими родными, а на концерте в Минске официально объявила о романе.

Отношения, которые казались идеальными, теперь терпят крах. По крайней мере, так это выглядит со стороны. После предательства Манукяна Краймбрери не стала устраивать публичных скандалов и выяснять отношения. Исполнительница хита "На тату" просто отписалась от своего избранника в соцсетях.

Известно, что съемки шоу проходили еще в прошлом году. На протяжении всех выпусков между Бузовой и Давой были напряженные отношения и недосказанность. Экс-возлюбленные несколько раз предавались воспоминаниям, и выяснилось, что Манукян до сих пор не свел татуировку с именем певицы. На его запястье красуется сердце с надписью "Оля".

Ранее сообщалось, что страстный поцелуй Бузовой и Манукяна обернулся скандалом.