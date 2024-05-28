Запретная любовь: 5 книг о чувствах, не знающих границ

Запретная любовь всегда притягивает авторов и читателей переживаниями и неожиданными поворотами сюжета. Мы подобрали пять книг по Литрес Подписке, погружающих в мир чувств, не поддающихся стандартам и раскрывающих сложные отношения, наполненные препятствиями.

"Творец слез", Эрин Дум





Родители Ники умерли, когда ей было девять лет. Девочка растет в приюте, откуда в возрасте семнадцати лет попала в приемную семью. Здесь ее братом становится ангелоподобный Ригель. Героиня уже знакома с юношей и отлично знает, что его милая внешность обманчива, а жизнь с ним под одной крышей будет настоящим адом. Удивительно поэтичная и непредсказуемая история. Роман стал абсолютным бестселлером в Италии – за год было куплено более 500 тысяч экземпляров. Книга экранизирована Netflix. Доступна аудиоверсия в исполнении Алины Лихачевой.

"Босс без правил", Матильда Старр, Дэй Лакки





Лилия работает секретарем. Ее босс Александр, строгий, властный и очень привлекательный, держит всех подчиненных в страхе, а героиня часто выполняет роль буфера между ним и коллективом. Девушке предстоит подготовить корпоратив, и она со всей ответственностью подходит к задаче. Но неожиданно оказывается в запертом винном погребе, а компанию ей составляет босс. Эта встреча лицом к лицу покажет, что жизнь не ограничивается рутиной, и что иногда одно событие может изменить всё. Романтичная история от digital-автора Литрес Матильды Старр. Идеально для весеннего чтения.

"Красавицы Бостона. Монстр", Л. Дж. Шэн





Отец Эшлинг Фитцпатрик – миллионер, а братья занимают видное место в обществе. Однако, несмотря на богатство, жизнь девушки отнюдь не безмятежна: она единственная старается сохранить разваливающуюся семью, а мать относится к ней как к прислуге и личной горничной. Однажды в парке развлечений героиня встречает странного парня Сэма и влюбляется в него с первого взгляда. Юноша же старается сохранить дистанцию, потому что уверен, что их отношения обречены. Но как долго наследница огромного состояния и глава бостонской мафии смогут выдержать друг без друга?

"Шарм", Трейси Вульф





Пятая книга серии "Жажда" выбрана Amazon лучшей YA-книгой месяца. Автор рассказывает, что произошло в жизни Грейс и Хадсона за четыре месяца до происшествий, описанных в "Искушении". Герои оказались в опасном месте, где им придется объединиться, чтобы не только выбраться, но и спасти своих близких от опасности. Что произошло с Грейс и Хадсоном, когда они были заперты? Какой обет дал Хадсон? Чем закончится полюбившаяся читателям история? Неожиданное завершение серии от Трейси Вульф — автора бестселлеров New York Times и USA Today.

"В краю лесов", Томас Харди





Дочь лесоторговца среднего достатка Грейс Мелбери получает хорошее образование и возвращается в родную деревню. Здесь ее ждет местный лесоруб Джайлс. Однако отец девушки решает, что простой парень теперь недостоин ее руки. Совсем другое дело – загадочный доктор Фитцпирс. Этот представитель старинного рода – отличная партия. Грейс подчиняется воле отца и выходит замуж. Вскоре оказывается, что супруг не стремится хранить верность, а героиня не готова смириться с происходящим, и, скорее всего, только колкими замечаниями в адрес любимого она не ограничится. Аудиоверсия одного из самых известных романов популярного английского романиста Томаса Харди.