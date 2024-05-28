Половые органы на двоих: вот как сиамская близняшка Хансель уединяется с мужем при сестре

Несколько месяцев назад общественность шокировала новость о том, что одна из сиамских близняшек Хансель связала себя узами брака. Возлюбленным Эбигейл стал работник медицины Джошуа Боулинг. Оказалось, что пара провела церемонию бракосочетания еще три года назад, но, опасаясь всеобщего осуждения и критики, поделилась фотографиями только сейчас.

Впрочем, это не уберегло влюбленных от хейта. У многих возникли очевидные вопросы о том, каково было Бриттани надеть белое платье вместе с сестрой, и как замужняя Эбигейл уединяется со своим супругом. Ведь половые органы у близняшек Хансель одни на двоих, в то время как сердце, легкие и другие органы у каждой свои.

Сами Хансель не комментируют ни свои отношения, ни тем более интимную близость. Разъяснить ситуацию взялась профессор клинической медицины Элис Дреге. Она заявила, что чувствительность в области ниже талии у девушек действительно общая, однако Бриттани в момент интима может постараться переключиться от происходящего между сестрой и ее мужем.

"Например, если Бриттани не настроена на романтическую волну, в то время как Эбби ею поглощена, она может использовать самые простые приемы и приспособления. Например, маска для сна и наушники, в которых звучит музыка на всю катушку", – пояснила профессор.

Многое зависит и от того, насколько близняшки научились абстрагироваться друг от друга. Если у каждой сестры Хансель получается жить самостоятельной жизнью, то и в интимных вопросах они найдут компромисс, уверена медик.

Ранее в Сети активно обсуждали брак неразделенных сиамских близнецов.