Почему роды в ближайшие дни могут быть особенными: предупреждение от Володиной

Астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале рассказала, что астрологические прогнозы сейчас полны волнения и ожидания – сейчас наблюдается трин между Юпитером и Плутоном. Этот аспект, который часто ассоциируется с финансовым успехом и богатством, создает уникальные возможности для тех, кто родится в ближайшие дни.

Считается, что этот период особенно благоприятен для рождения будущих предпринимателей и миллионеров, отметила астролог. Она утверждает, что трин между этими планетами встречается в натальных картах состоятельных людей значительно чаще, чем у остальных. Володина, изучающая тему материального благополучия в гороскопах уже многие годы, готова подтвердить это многочисленными примерами.

Тем не менее, трин Юпитера и Плутона – не единственный показатель богатства в астрологии. Существует множество других факторов, которые также могут указывать на финансовую успешность человека, добавила астролог. Володина обещает вскоре поделиться своими открытиями и рассказать о других астрологических признаках, которые могут предвещать состоятельную жизнь.

Таким образом, если вы ожидаете пополнения в семье в ближайшие дни – конец мая – начало июня 2024, есть шансы, что ваш ребенок будет обладать особыми предрасположенностями к финансовому успеху. По крайней мере, так говорит Василиса Володина.