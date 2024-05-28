Артист Чернов ошарашен поступком Хаматовой: За что? Почему?

Народный артист России Юрий Чернов ошарашен и вместе с тем разочарован поведением своей коллеги Чулпан Хаматовой. Актер, знакомый с ней по совместной работе в Театре Луны на Малой Ордынке, не ожидал, что она так резко изменит свое отношение к России.

В недавнем интервью Юрий Николаевич отметил, что Чулпан получила на родине все – образование, известность, популярность. Он не понимает, почему она теперь так негативно отзывается о своей родине и даже стыдится того, что она из России. Актер сожалеет, что их дружеские отношения безвозвратно испорчены.

Юрий Чернов признался, что если бы они встретились, он бы задал Хаматовой ряд вопросов, пытаясь понять, что же произошло с ней. Он бы спросил, зачем она поносит свою родину, благодаря которой добилась всего. Актер не верит, что Латвия сможет дать Чулпан больше, чем Россия, и недоумевает, с чего она вдруг так полюбила эту страну.

Артист также подчеркнул, что ему очень грустно видеть, как изменились взгляды Чулпан Хаматовой. Ранее она представлялась патриоткой и благотворительницей, но теперь ее позиция стала совершенно противоположной. Он задается вопросом, что могло так сильно повлиять на ее решение отвернуться от России. "За что? Почему? <...> Зачем ты так, Чулпан?" – недоумевает Юрий Николаевич.