Почему Алсу решила развестись после 18 лет брака: изменял много лет!

Накануне стало известно, что певица Алсу приняла решение о расторжении брака с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни. Иск о разводе был зарегистрирован в начале месяца в мировом суде Пресненского района Москвы. И пока артистка готовится к разделу имущества, в Сети гадают, что стало причиной разлада. Правда, для некоторых она очевидна.

По словам источника, близкого к окружению пары, Ян Абрамов якобы многократно изменял супруге – на протяжении нескольких лет. Мол, 47-летний предприниматель всегда умел произвести впечатление на женщин. Кстати, слухи о разводе пары ходили регулярно, однако существенных доказательств неверности бизнесмена не было.

Разговоры о возможном расставании Алсу и Яна практически прекратились, когда певица подарила мужу третьего ребенка. В 2016 году на свет появился мальчик, которого супруги назвали Рафаэлем – так зовут и отца Абрамова. В тот период супруги выглядели по-настоящему счастливыми.

Спустя некоторое время слухи о разводе снова начали набирать обороты. А все из-за того, что супруги перестали появляться вместе на публичных мероприятиях.

Кроме того, Яну Абрамову приписывали романы с Викторией Лопыревой, а также другой известной звездой соцсетей – Анастасией Решетовой. Первая категорически отрицала связь с бизнесменом, а вторая предпочла никак не высказываться эту тему.

Алсу традиционно не раскрывает подробности своей личной жизни и никак не комментирует свой иск о разводе. Ян Абрамов также предпочитает хранить молчание. Мать певицы отказалась от комментариев на этот счет, когда ей позвонили журналисты.