"Деревня в голове": известный певец указал за злость Аллегровой

В новом сезоне шоу "Суперстар" принимает участие певец Сергей Рогожин, причем его многие считают одним из главных претендентов на победу. Правда, недавно артист столкнулся с критикой за свое выступление. Бывший солист группы "Форум" исполнил хит Ирины Аллегровой "Я тучи разведу руками". Артистка выразила свое недовольство, заявив, что такой вариант исполнения для нее неприемлем.

В недавнем интервью Сергей Рогожин прокомментировал критику Ирины Аллегровой. Певец отметил, что не видит смысла обсуждать это. Он знаком с артисткой очень давно. Несмотря на разногласия, возникшие в прошлом, когда часть группы "Форум" перешла в "Электроклуб", где работала Аллегрова, их отношения всегда оставались нормальными. Сергей подчеркнул, что Ирина имеет свое специфическое мнение и часто критикует участников шоу, даже находясь на удаленке.

"У нее своя деревня в голове", – сказал Рогожин.

На вопрос о том, могла ли критика быть вызвана ревностью к своим песням, Рогожин ответил отрицательно. Он считает, что, выступая на федеральном канале, Ирина Аллегрова должна была показать себя с лучшей стороны, как настоящая императрица. Вместо этого она выглядела злой и недоброжелательной, что смотрелось довольно странно и даже смешно, считает певец. Сергей посоветовал артистке больше контролировать свои эмоции и выражение лица.

Бывший солист группы "Форум" также подчеркнул, что не обиделся на Ирину Аллегрову из-за критики. Он доволен своим участием в проекте, рад, что его выступления получают положительные отзывы. Певец благодарен продюсерам за интересные номера, несмотря на его травму. Сергей отметил, что победа в проекте не всегда гарантирует успех в дальнейшем: многие участники, занявшие первое место, не смогли кардинально изменить свою карьеру. В то же время такие исполнители, как Кай Метов, не занявшие призовые места, смогли обрести новую волну популярности и активно гастролируют, отметил Рогожин.