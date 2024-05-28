"Вы мне должны!": Калныньш вслед за Вайкуле заявил, что СССР на нем зарабатывал

Когда в одном из интервью Лайма Вайкуле заявила, что вместе с Аллой Пугачевой содержала весь СССР, на нее обрушился шквал критики со стороны россиян. Дескать, латвийская артистка слишком много заслуг приписывает себе. Теперь подвергнуться опале рискует другой артист из Латвии – Ивар Калныньш.

В новом интервью актер рассказал, что ему часто говорят о его долге перед Советским Союзом. Дескать, он всем обязан советскому правительству, поскольку якобы благодаря ему он стал богатым и знаменитым. Однако Ивар категорически с этим не согласен. "Это вы мне должны!" – заявил Калныньш.

По словам актера, Госкино СССР зарабатывал на нем огромные деньги. Калныньшу же якобы доставались крохи. Поэтому артист и говорит: еще неясно, кто кому должен.

Вместе с тем Ивар Калныньш посчитал нужным отметить, что его родственники были против советской власти. По мнению актера, Советский союз виновен во многом, в том числе в переписывании истории.

Сегодня Ивар Калныньш, проживающий в Риге, не держит связь с коллегами из России, и на то есть несколько причин, одна из которых – страх разочарования в некогда близких друзьях.