"Освободился от груза": объявлено об уходе 60-летнего Домогарова

Известный российский актер Александр Домогаров о расторжении трудовых отношений с Театром имени Моссовета, в котором он прослужил на протяжении почти трех десятилетий. Среди причин ухода – долгий конфликт с руководством площадки, который, по словам артиста, перерос в настоящий скандал.

Домогаров признался, что чувствует себя "освобожденным от груза" и что это решение следовало принять еще в октябре прошлого года, когда его, по его словам, "поставили в ситуацию ниже плинтуса". Актер подчеркивал, что его уход является "окончательным и бесповоротным" решением, и он больше не намерен возвращаться в театр ни на минуту.

Стоит отметить, что Домогаров уже долгое время общается с администрацией театра через своих представителей. Причем сам артист считает такой формат взаимодействия неприемлемым.

Кстати, после того как 28 мая трудовой договор был официально расторгнут, актер пообещал подготовить собственный материал, в котором расскажет о том, что действительно происходило и происходит в этом театре, а также к чему он пришел.

Уход Домогарова из Театра имени Моссовета стал не первым громким увольнением в этом учреждении. Ранее по аналогичным причинам театр покинул другой народный артист России Виктор Сухоруков, который ушел два года назад.