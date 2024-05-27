Вот почему роман между Бузовой и Батрутдиновым невозможен: названа причина

Поющая телеведущая Ольга Бузова и комик Тимур Батрутдинов продолжают оставаться в центре внимания во многом из-за их одинокого статуса. Вместе с тем они нередко взаимодействуют друг с другом, что порождает слухи о возможном романе. А недавно телезвезды шокировали публику, обменявшись страстным поцелуем в одном из шоу.

Почему у этих артистов не складываются романтические отношения, несмотря на очевидное притяжение друг ко другу? На этотв опрос попыталась ответить психолог Кристина Мизерная. Она поделилась своими наблюдениями в беседе с порталом "Страсти".

Эксперт отметила, что Ольга Бузова обладает чертами нарциссизма, такими как стремление к вниманию и желание выделяться. Эти качества могут препятствовать построению стабильных отношений, так как начальное идеализирование партнера часто сменяется разочарованием. Также психолог подчеркнула, что внутренний конфликт между чувством величия и неполноценности может мешать телеведущей находить гармонию в личной жизни.

Что касается Тимура Батрутдинова, то у него также присутствуют нарциссические черты, но они выражены в меньшей степени. Его привлекает амбициозность и яркость Ольги, которые он видит и в себе, но не всегда может полностью проявить. Это притяжение, однако, сопровождается страхом полного раскрытия собственной личности, что создает дистанцию между ним и Бузовой, считает специалист.

Кристина Мизерная также указала на тревожно-избегающий тип привязанности у обоих артистов. Мол, Ольга стремится к одобрению и комплиментам, что может быть признаком ее внутренней уязвимости и боязни отвержения. Тимур же проявляет застенчивость и неуверенность, что также является индикатором глубоко укоренившегося страха быть отвергнутым.

В заключение психолог подчеркнула, что несмотря на общее желание Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова построить семью и иметь детей, их внутренние страхи и эмоциональные барьеры мешают им наладить близкие отношения друг с другом.