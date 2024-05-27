Врачи озвучили Хлебниковой неутешительный диагноз: все из-за курения

Знаменитая певица Марина Хлебникова столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем. Из-за длительного курения у нее появилась осиплость голоса, поэтому она обратилась за помощью к специалистам.

После обследования врачи пришли к выводу: у Марины Хлебниковой гипотонусная дисфония – состояние, при котором наблюдается снижение тонуса голосовых связок, хриплость и нестабильность голоса. Ей рекомендовали обратиться к фониатру для дальнейшего лечения и восстановления голоса.

Проблемы с голосом у Марины Хлебниковой начались еще три года назад. Тогда врачи предупреждали о высоком риске полной потери голоса.

В том же году, кстати, произошел страшный инцидент: певица уснула с сигаретой и чуть не погибла в пожаре. Она получила ожоги тела и дыхательных путей и была госпитализирована в реанимацию, где ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Это событие стало еще одним поводом для беспокойства пульмонологов о состоянии голоса Марины Хлебниковой.

Ранее Марина Хлебникова поделилась историей о том, как люди, выдающие себя за неё, пытались заработать на её имени. По словам певицы, в период её наибольшей популярности ей приходилось сталкиваться с подражателями, которые проводили концерты и исполняли её песни. Слова артистки приводил женский журнал "Клео.ру".