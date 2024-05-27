Перенесшая операцию Асмус обвинила бывших в своих страданиях

Недавно 36-летней Кристине Асмус пришлось терпеть сильную боль – зубную. Это было невыносимо, поэтому она отправилась к медикам, которые вкололи обезболивающее. Однако укол не привел к желаемому результату, боль вернулась через короткий промежуток времени.

Вскоре стало понятно, что возникла критическая ситуация, поэтому врачами было принято решение об операции. Стоматолог-хирург удалил зуб. Кристина недолго искала объяснение своему состоянию. Она заявила, что страдает из-за экс-избранников. "Если буду на шоу держаться за щеку – это наговор бывших", – сказала Асмус то ли в шутку, то ли всерьез.

К слову, в настоящее время Кристина Асмус чувствует себя хорошо. Правда, операция не прошла бесследно. Некоторое время ей пришлось появляться на публике с опухшим лицом. В частности, актриса в таком виде вышла на сцену театра, чтобы сыграть в спектакль.

Напомним, четыре года назад Кристина Асмус развелась с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым, от которого в 2014-м родила дочь Анастасию. Экс-супруги сохранили дружеские отношения ради наследницы.