Оголившуюся Меган Маркл жестко отчитали в Нигерии после ее визита: Не приемлем!

В начале мая принц Гарри и Меган Маркл посетили Нигерию с официальным трёхдневным визитом. Они приехали поддержать "Игры непобежденных", которые герцог Сассекский организовал десять лет назад, чтобы помочь военнослужащим. Однако этот визит вызвал недовольство в Нигерии.

Олуреми Тинубу, первая леди Нигерии, открыто выразила свое недовольство стилем одежды Меган Маркл во время ее визита. Она считает, что открытые наряды, которые носит супруга принца Гарри, не соответствуют культурным нормам Нигерии. Тинубу подчеркнула, что в их стране не принято следовать тенденциям, которые задают американские кинозвезды, и что нагота не является приемлемой для нигерийского общества.

"Мы не приемлем наготу в нашей культуре", – сказала жена президента Нигерии Болы Тинубу, жестко отчитав Маркл.



Также Олуреми Тинубу отреагировала на утверждение Меган о ее нигерийских корнях. Первая леди заявила, что Нигерия в любом случае не может быть площадкой для демонстрации модных изысков. Мол, это не место для показа мод, и что нужно соблюдать местные традиции и культурные ценности.

Кстати, общая стоимость гардероба Меган Маркл во время поездки составила около 120 тысяч фунтов стерлингов. Это также стало предметом критики, так как выбор дорогих брендовых нарядов выглядел как ненужная демонстрация богатства и статуса.