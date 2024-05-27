Эмин Агаларов тайно женился на своей бывшей супруге

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова сообщили о своем разводе четыре года назад. Для многих поклонников это было неожиданностью, ведь пара выглядела счастливой. О причине расставания ни бизнесмен, ни модель тогда не упомянули. Однако спустя некоторое время Алена снова начала появляться на фото Эмина. Стало понятно, что влюбленные не смогли долго жить друг без друга.

А накануне стало известно, что пара не только воссоединилась, но и решила снова узаконить свои отношения. Источник сообщает, что сначала Гаврилова и Агаларов расписались в одном из столичных ЗАГСов, а после устроили небольшое торжество, на которое пригласили родных и близких. Ресторан был украшен в светлых тонах, невеста снова надела роскошное белое платье. Правда, увидеть его смогли только приглашенные, ведь важным условием на свадьбе было держать в секрете вечеринку.

Напомним, певец и модель уже обменивались кольцами в 2018 году. Тогда пара устроила пышный праздник, на котором присутствовало порядка 250 гостей, в числе которых было множество звезд. В этот раз свадьба прошла скромнее. Известно, что на мероприятии выступали Джа Халиб и Баста.

У Эмина и Алены есть общая дочь Афина, которой в этом году исполнится шесть лет. Также Гаврилова воспитывает сына от предыдущего брака с предпринимателем Рустамом Тарико.





Ранее сообщалось, что Эмин Агаларов возвращается к концертам после теракта в "Крокус Сити Холле".