В Сети обсуждают новую спутницу Петросяна, которую он предпочел Брухуновой: "Звезды сошлись"

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова обменялись кольцами пять лет назад. Тогда это обернулось громким скандалом, ведь на момент начала отношений с помощницей комик был женат на Елене Степаненко. 30-летняя на тот момент Татьяна столкнулась со шквалом критики. Ее называли разлучницей и пророчили судьбу, как у предыдущей жены комика.

Вероятно, хейтеры Брухуновой ликуют, ведь накануне Евгений Ваганович предпочел ей другую женщину. Петросян появился на премьере кинокартины "Манюня: приключения в Москве" Джульеттой Степанян. Артист держал коллегу по ленте под ручку и игнорировал все вопросы журналистов о семье.

А вот про свой дебют в кинематографе 78-летний комик рассказывал с удовольствием.

"Меня сегодня часто спрашивали, а почему вдруг вы решили сыграть в кино? Я отвечу словом, которое есть в нашем лексиконе: покачану. Это выражение появилось у нас в спектакле. Ну, просто звезды сошлись", — в своей привычной манере высказался сатирик.

Стоит отметить, что без своей жены Петросян выглядел весьма стильно. Его образ с акцентом в виде малинового пиджака дополняли классические брюки, белоснежная рубашка и бабочка. Сам Евгений Ваганович скромно заявил, что оделся обычно, как и на любое другое мероприятие.

Ранее Елена Воробей высказала все что думает о позднем отцовстве Петросяна.