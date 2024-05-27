Алсу решила развестись с мужем после 18 лет брака

Слухи о разладе в браке Алсу и Яна Абрамовых оказались небеспочвенными. Журналисты выяснили, что певица собирается развестись с бизнесменом, за которого вышла замуж в 2006-м. От него артистка родила троих детей: Сафину, Микаэлу и Рафаэля.

Но, несмотря на наличие отпрысков, Алсу и Ян не смогли сохранить брак. Теперь на портале мировых судей города Москвы появились данные об исковом заявлении. В качестве истца выступает певица. Ее супруг же стал ответчиком, судя по информации, появившейся в открытых источниках.

Любопытно, что Алсу крайне редко рассказывала о личном, когда встречалась с журналистами. Но если и говорила, то только хорошее. Например, она хвасталась тем, что супруг делает ей подарки без повода. Но были в семье и особенные дни, такие как годовщина свадьбы и Международный женский день.

Что стало причиной развода Алсу и Яна Абрамовых, пока остается только гадать. Есть лишь слух о неверности бизнесмена. Правда, эта информация ничем существенным не подкреплена, кроме как появления предпринимателя в компании девушки, похожей на певицу.