"С ним офигенно в сексе": Волочкова высказалась о свадьбе с богатым мужчиной

Анастасия Волочкова снова стала центром внимания общественности, появившись на одном из музыкальных мероприятий в элегантном белом наряде. Этот выход вызвал слухи о ее возможной скорой свадьбе. Тем более, что балерину подозревают в романе с щедрым миллиардером, благодаря которому и появляются у артистки дорогие подарки.

Например, недавно представители прессы разглядели на руке знаменитости кольцо с крупным изумрудом стоимостью 20 миллионов рублей. Танцовщица носит украшение постоянно.

На вопросы журналистов о предстоящей свадьбе Анастасия Волочкова ответила, что дресс-код мероприятия, на котором она была, предполагал белый цвет, что и объясняет ее выбор наряда. Вместе с тем балерина подтвердила, что у неё действительно есть возлюбленный, который не жалеет средств на подарки и с которым у нее установились крепкие и "интересные отношения". Она подчеркнула, что их связь длительная и наполнена романтикой и страстью.

"Мне с ним офигенно в сексе", – призналась Анастасия.





Танцовщица отметила, что кольцо с изумрудом – это лишь один из многих дорогих подарков, преподнесенных новым избранником. Анастасия Волочкова заверила, что если свадьба состоится, то она будет не менее великолепной, чем ее предыдущие торжества, и обещала сообщить об этом событии журналистам.