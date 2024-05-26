"Открываю тайну": Рудковская честно рассказала о своих пластических операциях

Известная продюсер Яна Рудковская недавно поделилась подробностями о своем опыте с пластической хирургией. В своем телеграм-канале она рассказала о решении пройти через несколько процедур для коррекции внешности. "С чистым сердцем открываю тайну", – написала продюсер в своем телеграм-канале.

В начале этого года Яна приняла решение о проведении комплексной пластической операции, которая включала несколько этапов. В первую очередь, она уделила внимание коррекции подбородка с помощью липосакции и лазерной обработки кожи для ее подтяжки. Также жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко уменьшила размер груди с четвертого до второго, поскольку у нее была генетическая предрасположенность к увеличению молочных желез. Дополнительно были проведены коррекции в области живота и внутренней поверхности бедер, после чего удаленный жир использовали для моделирования ягодиц.





Операция заняла около пяти часов, после чего Рудковская провела четыре дня в клинике, где за ней тщательно ухаживали. В этот период ее посетил Филипп Киркоров с цветами, в то время как ее мужу было строго запрещено приходить.

Восстановление после операции требовало значительных усилий и времени. Яна Рудковская регулярно проходила различные восстановительные процедуры, включая сеансы в барокамере, ультразвуковые массажи и микротоковую терапию. Она также использовала компрессионное белье на протяжении месяца, не снимая его даже во время посещения мероприятий и работы.





Яна Рудковская отметила, что, несмотря на физический дискомфорт после операции, она была полностью готова к необходимым жертвам ради достижения желаемого результата.