Как распознать варикоз на ранних стадиях: рассказал флеболог

Варикозное расширение вен нижних конечностей – это хроническое заболевание, которое характеризуется расширением и деформацией вен нижних конечностей. Причины возникновения болезни могут быть различными, включая генетическую предрасположенность, стоячий образ жизни, беременность, ожирение. О том, как распознать коварную болезнь, женскому журналу "Клео.ру" рассказала флеболог, сердечно-сосудистый хирург, к.м.н. Наргиз Мамедова.

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Ранние признаки варикозного расширения вен легко заметить. Это:

расширенные, узловатые или извитые вены на ногах, особенно на внутренней стороне бедер или голенях;

дискомфорт, ощущение тяжести, усталости или болезненности в ногах, особенно к концу дня или после длительного стояния или сидения;

ночные судороги, мышечные спазмы в ногах, особенно ночью;

отеки, скопление жидкости в ногах и лодыжках, особенно к вечеру;

кожные изменения, сухость, зуд или покраснение кожи над пораженными венами.

Как помочь венам на ранних стадиях варикозной болезни?

1. Носите компрессионные чулки. Они помогают поддерживать вены и улучшать кровоток. Выбирайте чулки с соответствующим уровнем компрессии по рекомендации врача;

2. Поддерживайте здоровый вес. Избыточный вес оказывает дополнительное давление на вены. Поддержание здорового веса может облегчить симптомы варикоза;

3. Регулярно занимайтесь физкультурой. Физическая активность способствует кровообращению и укрепляет мышцы ног, которые поддерживают вены;

4. Избегайте длительного стояния или сидения. Длительные периоды без движения могут усугубить варикоз. Делайте перерывы, чтобы двигаться или поднять ноги;

5. Приподнимайте ноги, когда отдыхаете, старайтесь держать ноги приподнятыми, чтобы улучшить отток крови.

Если вы подозреваете у себя варикозное расширение вен, важно обратиться к врачу. Заболевание можно лечить с помощью консервативной терапии и небольших манипуляций в виде склеротерапии. В более поздних стадиях ввиду бесперспективности консервативной терапии и угрозы развития осложнений требуется хирургическое вмешательство. Раннее выявление, лечение и наблюдение при варикозной болезни вен нижних конечностей помогут предотвратить серьезные осложнения, такие как тромбофлебит, тромбозы, язвы и тромбоэмболию легочной артерии. Помните, что варикозное расширение вен требует постоянного внимания и ухода. Следуйте рекомендациям специалистов, соблюдайте здоровый образ жизни и не откладывайте лечение на потом. Только вместе с врачом вы сможете подобрать оптимальный план лечения и поддержания здоровья вен.