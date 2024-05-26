Как распознать варикоз на ранних стадиях: рассказал флеболог

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Ставшую монахиней актрису Ольгу Гобзеву выживают из квартиры в центре МосквыСтавшую монахиней актрису Ольгу Гобзеву выживают из квартиры в центре Москвы Никита Пресняков едва не потерял сознание на людяхНикита Пресняков едва не потерял сознание на людях У онкобольной Кейт Миддлтон поражены кожа и костный мозг У онкобольной Кейт Миддлтон поражены кожа и костный мозг Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева едва не скончалась прямо на концертеСолистка группы "Винтаж" Анна Плетнева едва не скончалась прямо на концерте

Лента новостей

Воскресенье 26 мая

06:35Как распознать варикоз на ранних стадиях: рассказал флеболог 03:35Почему татуировки – это важно и полезно? 00:27Тело к лету: можно ли успеть за пару дней? 23:15Какой будет курс доллара в июле 2024 года 18:06Цискаридзе сделал заявление об отцовстве 15:25Бузова не смогла сдержаться и высказала все прямо в лицо Даве: Я ждала! 12:10Юрий Куклачев объяснил, как именно кошки лечат 09:21Как молодой маме облегчить себе жизнь в первые полгода малыша? 04:20Стало известно о возвращении Кейт Миддлтон: информацию подтвердил проверенный источник 01:23Изменились до неузнаваемости: вот как сейчас живут и выглядят звезды сериала "Зайцев +1" 23:29Стало ясно, зачем Катя Лель платит деньги своей дочери: Хороший бюджет 22:4710 мистических знаков, которые могут предупреждать о грядущих проблемах 22:06Караулова вступилась за опальную Ивлееву: Прошла через темные времена 21:28Целующихся Муцениеце и Чуйкова разоблачили: Романа нет 20:52Вечерние прически 2024 года: красивые и стильные идеи на прямые и вьющиеся пряди 20:41"Травма несовместима с жизнью": всплыли жуткие детали госпитализации Куклачева 19:48Хлебникова рассказала, как двойники наживались на ее имени 18:49Юрий Лоза унизил Филиппа Киркорова: ничего не может 18:43Покраска волос по лунному календарю в июле 2024 года 17:2556-летняя Селин Дион едва не умерла из-за страшной болезни 16:31В новой песне теряющей голос Пугачевой увидели посыл к Галкину* 14:43Гузееву довели до истерики коллеги: "Нуль без палочки, никто и звать никак!" 14:05В Сети активно обсуждают беременность Самбурской: "Мужик еще женат" 13:05Ставшую монахиней актрису Ольгу Гобзеву выживают из квартиры в центре Москвы 11:31"Неудачная операция и полная потеря голоса": вот что стало с солисткой "Тату" после славы 10:50Орбакайте поставила под удар репутацию Пугачевой: решила переплюнуть Примадонну 10:18Зрители ушли с концерта Смольянинова* за границей, не дожидаясь конца 09:45Собчак в наряде за 2 миллиона рублей высмеяла образ Бони в Каннах 09:14Погода на июль 2024 в Москве и Московской области 08:42Муцениеце и Прилучный провели день вместе: Зепюр оставил дома 04:23Психолог рассказал, как распознать мужчину-тирана и что делать в таких случаях 01:44Уличная мода на лето 2024 01:27Принц Гарри решил добить онкобольного отца: нанес новый удар Карлу III 21:55Гороскоп на июнь 2024: прогнозы для всех знаков зодиака от Василисы Володиной 21:48"Не общаюсь": вот почему Азиза на самом деле ни с кем из шоу-бизнеса не дружит 21:40Какой будет курс евро в июле 2024 года 21:15Лазарев пожалел Бузову после провала: Она не обезьянка в клетке 20:23Зачем Прилучный подал в суд на свою бывшую жену Муцениеце: дело в детях 18:57Малахов о внезапной смерти дорогого для него человека: Не могу поверить 17:31Зачем на самом деле Ивлеева резко сменила имидж: Кардинальное переобувание 16:43"Жених есть!": 49-летняя Довлатова готовится к свадьбе 16:347 правил защиты ребенка от педофила 15:55"Маловато!": певец возмутился размером гонорара за концерт в Мурманске 14:52Волочкова высказалась о Джигурде, который слил в Сеть видео с «голыми» танцами: "Я разобралась" 14:10Никита Пресняков едва не потерял сознание на людях 12:55"Плоды морального уродства": стало известно о плачевном положении Пугачевой и Галкина* 11:36Киселев рассказал о первой встрече с SHAMAN: "Что это за существо" 10:37Стало известно об ухудшении состояния госпитализированной Светланы Немоляевой 10:06"Неожиданно": 60-летний Зверев вынес вердикт новой песне Пугачевой 09:59Вернувшаяся с Мальдив Волочкова заговорила о курортных романах: "Такая потребность"
1370
800
true

Как распознать варикоз на ранних стадиях: рассказал флеболог

Как распознать варикоз на ранних стадиях: рассказал флеболог

Варикозное расширение вен требует постоянного ухода и внимания.

Варикозное расширение вен нижних конечностей – это хроническое заболевание, которое характеризуется расширением и деформацией вен нижних конечностей. Причины возникновения болезни могут быть различными, включая генетическую предрасположенность, стоячий образ жизни, беременность, ожирение. О том, как распознать коварную болезнь, женскому журналу "Клео.ру" рассказала флеболог, сердечно-сосудистый хирург, к.м.н. Наргиз Мамедова.

***

Ранние признаки варикозного расширения вен легко заметить. Это:

  • расширенные, узловатые или извитые вены на ногах, особенно на внутренней стороне бедер или голенях;
  • дискомфорт, ощущение тяжести, усталости или болезненности в ногах, особенно к концу дня или после длительного стояния или сидения;
  • ночные судороги, мышечные спазмы в ногах, особенно ночью;
  • отеки, скопление жидкости в ногах и лодыжках, особенно к вечеру;
  • кожные изменения, сухость, зуд или покраснение кожи над пораженными венами.

Как помочь венам на ранних стадиях варикозной болезни?

1. Носите компрессионные чулки. Они помогают поддерживать вены и улучшать кровоток. Выбирайте чулки с соответствующим уровнем компрессии по рекомендации врача;

2. Поддерживайте здоровый вес. Избыточный вес оказывает дополнительное давление на вены. Поддержание здорового веса может облегчить симптомы варикоза;

3. Регулярно занимайтесь физкультурой. Физическая активность способствует кровообращению и укрепляет мышцы ног, которые поддерживают вены;

4. Избегайте длительного стояния или сидения. Длительные периоды без движения могут усугубить варикоз. Делайте перерывы, чтобы двигаться или поднять ноги;

5. Приподнимайте ноги, когда отдыхаете, старайтесь держать ноги приподнятыми, чтобы улучшить отток крови.

Если вы подозреваете у себя варикозное расширение вен, важно обратиться к врачу. Заболевание можно лечить с помощью консервативной терапии и небольших манипуляций в виде склеротерапии. В более поздних стадиях ввиду бесперспективности консервативной терапии и угрозы развития осложнений требуется хирургическое вмешательство. Раннее выявление, лечение и наблюдение при варикозной болезни вен нижних конечностей помогут предотвратить серьезные осложнения, такие как тромбофлебит, тромбозы, язвы и тромбоэмболию легочной артерии. Помните, что варикозное расширение вен требует постоянного внимания и ухода. Следуйте рекомендациям специалистов, соблюдайте здоровый образ жизни и не откладывайте лечение на потом. Только вместе с врачом вы сможете подобрать оптимальный план лечения и поддержания здоровья вен.

26 мая 2024, 06:35
Фото: Freepik.com
Дмитрий Алексеев
Клео.ру✓ Надежный источник

Почему татуировки – это важно и полезно?

Почему татуировки – это важно и полезно?
Татуировки не только позволяют выразить свою индивидуальность и изменить внешность, но и оказывают положительное воздействие на психологическое состояние человека.

Тело к лету: можно ли успеть за пару дней?

Тело к лету: можно ли успеть за пару дней?
Осознанный подход помогает улучшить общее состояние тела и организма без стрессов, связанных с быстрым похудением.

Цискаридзе сделал заявление об отцовстве

Цискаридзе сделал заявление об отцовстве
Николай Цискаридзе откровенно ответил на вопрос о детях.

Бузова не смогла сдержаться и высказала все прямо в лицо Даве: Я ждала!

Бузова не смогла сдержаться и высказала все прямо в лицо Даве: Я ждала!
Ольга Бузова рассказала, чего ожидала последние годы от бывшего избранника.

Юрий Куклачев объяснил, как именно кошки лечат

Юрий Куклачев объяснил, как именно кошки лечат
Юрий Куклачев идет на поправку в том числе благодаря своим питомцам.

Как молодой маме облегчить себе жизнь в первые полгода малыша?

Как молодой маме облегчить себе жизнь в первые полгода малыша?
Не стоит зацикливаться на бытовых мелочах, ведь это может негативно сказаться на вашем здоровье и здоровье малыша. Найдите время, чтобы насладиться приятными моментами и общением с ребенком.

Выбор читателей

02/05Чтв"Пока, неудачники!": улетевшая за границу Волочкова матом обругала россиян 28/04ВскПочему на самом деле Галкин пытается избавиться от статуса иноагента 27/04СбтМуцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно" 29/04ПндЗвезда "Битвы экстрасенсов" объяснила пророческий талант Жириновского 27/04СбтМило улыбались и сияли от счастья: Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем на вечеринке 28/04Вск"Это так подло": Поплавская охаяла принесшую публичные извинения Алсу